Kalın: Müzakerelerden sonuç çıkmadı

18 Şubat 2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de yaptığı açıklamada, "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi" dedi.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Millet Kütüphanesi açılıyor. İnşallah çok büyük bir değişime neden olacağına inanıyoruz.

İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi.

(İdlib) Buranın korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek.

(İdlib) Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir.

(Gezi olayları) O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım.

(Rusya ile İdlib görüşmeleri) Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik.

Kaynak: AA