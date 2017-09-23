Kalın: Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kuzey Irak'taki referandumun iptal edilmemesi halinde ciddi sonuçları olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kalın, paylaşımında şunları kaydetti:
"Dün Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulundan sonra hatırlatmakta fayda var. Türkiye her zaman Irak Kürtlerinin yanında oldu. Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak. Erbil, bölgede yeni krizleri tetikleyecek bu vahim hatadan bir an önce dönmelidir."
Kaynak: AA