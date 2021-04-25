Kalın: Türkiye Biden'ın "soykırım" nitelemesine karşılık verecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu altındaki Ermeniler'in öldürülmesini "soykırım" olarak nitelemesinin "kabul edilemez" olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin önümüzdeki aylarda çeşitli şekillerde buna karşılık vereceğini söyledi.

Reuters ile söyleşisinde, "Önümüzdeki günler ve aylarda farklı şekillerde ve derecelerde karşılık verilecek" diyen Kalın, ABD'nin İncirlik üssünü kullanımının kısıtlanıp kısıtlanmayacağı veya Türkiye'nin hangi adımları atacağı konusunda bilgi vermedi.

Biden Cumartesi günü yaptığı açıklamada 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilerin ölümünü "soykırım" olarak niteledi. Türkiye 1915 yılında çok sayıda Ermeni'nin Osmanlı güçleriyle çatışmada öldüğünü kabul etse de bunun sistematik olmadığını savunuyor.

Biden'ın soykırım nitelemesi daha çok sembolik bir öneme sahip olsa da Ankara'da öfke yarattı. Ancak Erdoğan Cumartesi akşamı yaptığı kısa konuşmada konuya değinmedi.

Kalın, Erdoğan'ın konu hakkında yarın kabine toplantısının ardından konuşacağını ifade ederek, "Uygun olduğunu düşündüğümüz bir yer ve zamanda bu talihsiz ve adil olmayan açıklamaya karşılık vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Kalın, "ABD başkanının 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklama son derece tahilsiz, yersiz siyaseten ve hukuken sorumsuz bir açıklama. Ne dünü anlamamamıza ne bugünü ifade etmemize ve geleceği inşa etmemize hiçbir katkı sunmayan (bir) karar aldılar, tarihi gerçeklerle destelenmeyen kararı ilkesel bir duruş olarak tarif etmek mümkün değil." dedi.