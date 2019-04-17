Kalın: Yaptırım uygulanırsa, Trump'ın muafiyet sağlamasını bekliyoruz

17 Nisan 2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 alımı nedeniyle Kongre'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması halinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye muafiyet sağlamasını beklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri satın alması halinde CAATSA adı verilen kanun çerçevesinde yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini geçen hafta söylemişti. Ayrıca, söz konusu alımın Türkiye'nin üretim zincirinde yer aldığı F-35 savaş uçağı projesindeki rolünü tehlikeye atacağı farklı yetkililerce pek çok kez dile getirilmişti.

Kalın, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacağı bir çözümün bulunacağını ümit ettiğini belirtti.

Kalın, "İş bu noktaya gelirse, yani Kongre'nin uygulanacak yaptırım tasarılarına, elbette Başkan Trump'ın bu konudaki muafiyet sağlama yetkisini kullanmasını bekliyor olacağız" dedi.

Trump'ın muafiyet sağlayacağına yönelik açıktan bir sinyal verip vermediği sorusuna Kalın, böyle bir sinyal almadığı şeklinde yanıt verdi. Kalın, "Verdi diyemem. Bu mesajı biz iletiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Reuters