Kalın'dan kıdem tazminatı açıklaması

18 Nisan 2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazları da değerlendiren Kalın, "Yapılan itirazlar, sandığa giden seçmen ile onun iradesinin olduğu gibi yansıtılması arasında yaşanmış olan muhtemel ihlalleri, hukuksuzlukları, kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıkları ortaya çıkartmayı hedeflemektedir. Cumhur İttifakı'nın itirazda bulunması partilere ve adaylara tanınmış demokratik bir haktır. Bunlar tüketilir, tamamlanır bunlar bittikten sonra YSK'nin vereceği karar bizim için de nihai karardır. O zamana kadar mazbatasını alan başkanlar başkanlıklarına devam ederler ama farklı bir durum söz konusu olursa da hukuki süreç neyi gerektiriyorsa o süreçler işletilir." ifadelerini kullandı.

"Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır"

Kalın, terörle mücadele ile ilgili, "Terörle mücadele Türkiye'nin sadece sınırları içinde verilen bir mücadele değildir. Türkiye'nin sınırlarını, sınır ötesinde sağlamamız öncelikli hedeftir. Beklentimiz, Münbiç yol haritasının biran önce hayata geçirilmesi ve Fırat'ın doğusunda hiçbir terör unsurunun barındırılmasına müsaade edilmemesi. Münbiç'e kadar olan Türkiye-Suriye sınırı içerisinde bugün güvenli bir bölge fiilen oluşmuş durumdadır." diye konuştu.

Suriye'nin toprak bütünlüğü konusuna da değinen Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Moskova'ya yaptığı ziyarette bu konu Rus mevkidaşlarımızla ele alınmıştı. Şu anda beklentimiz özellikle orada Anayasa Komisyonu'nun bir an önce kurulması ve çalışmalarına BM çatısı altında başlaması. Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel girişim ve inisiyatifleriyle sağlanmış olan İdlib mutabakatının kalıcı hale getirilmesi öncelikli hedefimiz, bunu da büyük oranda başarmış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Kalın, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili, "Beklentimiz sürecinin devam etmesi, güvenli bölgenin kurulması bunun da Türkiye'nin kontrolünde olmasıdır." dedi.

"Rejimle bir temasımız söz konusu değil"

Esed yönetimi ile arabuluculuk arayışının söz konusu olmadığının altını çizen Kalın, "Rejimle bir temasımız, diyaloğumuz söz konusu değil. Oraya dönük bir mesaj iletmemiz gerektiğinde bunu zaten İran ve Rusya üzerinden yapmaktayız. Bunu da öncelikle sınır güvenliğimizin sağlanması çerçevesinde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İlgili paydaşların da görüşleri alınacak"

Kalın, "Türkiye F-35 teknolojisinin ortağıdır, ortağı olmaya da devam edecektir. Biz, F-35'lerin sadece bir müşterisi veya alıcısı değiliz." diye konuştu.

Kıdem tazminatı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kalın, " Kıdem tazminatı fonuyla ilgili devam eden çalışma var. İlgili paydaşların da görüşleri alınacak. Şu anda bu süreç devam ediyor. İşçi, işveren çevrelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil." dedi.

Kalın, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"100 günlük İcraat Programı açıklaması modelinden; çeyrek dönemlik bir takip ve raporlama sürecine geçiyoruz. Her bir çeyrekle ilgili birimlerin yaptığı çalışmalar raporlanacak, Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, Cumhurbaşkanımız da bu veriler ışığında ve bundan sonra yapılacak çalışmaları, yılda iki defa bizzat kendisi açıklayacak."

Kalın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili bir soruya, "Bir değişiklik öngörüsü, tasarısı şu anda gündemde yok." cevabını verdi.

"Cumhurbaşkanımızın Amerikan Başkanı'na ilettiği bir davet söz konusu"

İbrahim Kalın, "Şu anda Cumhurbaşkanımızın Washington'a planlanan bir seyahati yok, fakat sıra orada olduğu için Amerikan Başkanı'na ilettiği bir davet söz konusu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Mardin Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı'nın okunmaması ile ilgili tartışmayla ilgili de, "Bu tavır Türkiye'yi, Mardin'i incitmiştir." dedi.

Ekonomi ile ilgili de konuşan Kalın, "Dönem dönem 'Türkiye'de ekonomik kriz var, tekrar inişe geçildi' gibi felaket senaryolarının yazıldığını, çizildiğini görüyoruz. Bunlar hep boşa çıktı." ifadelerini kulladı.

Kaynak: AA