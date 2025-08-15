Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kuruluş Ödülleri için başvuru süresi uzatıldı
Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği (TKSD), sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl 16’ncısını düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kuruluş Ödülleri için başvuruları almaya devam ediyor.
Her yıl farklı sektörlerden birçok kuruluşun katıldığı bu ödül programı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hayata geçirilen başarılı projeleri görünür kılmayı hedefliyor.
Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği (TKSD), bu ödüller aracılığıyla yalnızca iyi örnekleri öne çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer kurum ve kuruluşlara ilham vermeyi amaçlıyor.
Başvuru süreci 15 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılan program; özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşları ve akademi gibi birçok paydaşı, Kasım ayında gerçekleşecek ödül töreninde sürdürülebilir bir gelecek için bir araya getiriyor.