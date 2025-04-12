'Kalkınma Yolu' ve 'barış süreci' masaya yatırıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Barzani'den açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Barzani, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, temasların "son derece verimli" geçtiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barzani, "Türkiye'de barış sürecinin istikrar ve kalıcı barışa giden bir yol olarak yeniden canlandırılmasının önemini yineledim. Bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ve PKK’nın Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermesi gerektiğini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Barzani, görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği son temaslara değinildiğini, bu görüşmenin diyalog ve barış açısından taşıdığı öneme dikkat çekildiğini belirtti.

Kalkınma Yolu ve ortak çıkarlar gündemde

IKBY Başkanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan resmi açıklamada ise Erdoğan ve Barzani’nin buluşmasında, Türkiye’nin Irak ve IKBY ile olan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alındığı kaydedildi. Özellikle Kalkınma Yolu Projesi’nin masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, karşılıklı çıkarları gözeten iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki ortak arzunun bir kez daha teyit edildiği ifade edildi.