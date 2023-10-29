Kalkınmanın lokomotifi sanayiciler duygu ve düşüncelerini paylaştı
Cumhuriyet öncesinde Avrupa’nın büyük devletleri arasında en küçük ekonomi ve en düşük üretim düzeyi Osmanlı’daydı. 1914 yılında Meclis’e sunulan bütçede devletin toplam harcaması 34 milyon lira, eğitime ayrılan pay ise sadece 500 bin liraydı. Buna karşın kibrit ithalatı için 200 bin lira ayrılmıştı, çünkü ülkede kibrit fabrikası bile yoktu.
Hepimiz Cumhuriyet çocuklarıyız
AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek: Cumhuriyetimizin 100 yaşında,. Bize Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna şehit ve gazi olan Mehmetçiklerimizi şükranla anıyorum. Onlar olmasa, biz olmazdık. Hepimiz cumhuriyetin çocuklarıyız. Onu korumak, kollamak ve yaşatmak boynumuzun borcudur. 100 yıldır olduğu gibi bundan sonrada Cumhuriyet, bize emanet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.
Tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz
Alışan Lojistik Ceo’su Damla Alışan: Benim için Cumhuriyet, özgürlük demek, hürriyet demek, hukuk demek, çağdaşlık ve ilerlemek demek, mutluluk demek, Atatürk demek… Alışan Lojistik olarak, ülkemizin kuruluşundaki azmi, kararlılığı ve inancı kendimize rehber edinmeye ve bundan ilham almaya devam ediyoruz. Gelecek tüm projeksiyonların 100 yıldan bu yana olduğu gibi bundan sonra da bu temeller üzerinde var olmaya devam etmesi en büyük dileğim. Hedefimiz, Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zorluk ve fedakarlıklarla kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, onların yolundan sapmadan korumak ve temelinde yer alan değerleri en iyi şekilde yaşatarak gelecek nesillere taşımaktır. Bugün, uluslararası arenada boy gösteren şirketlere sahipsek bu Cumhuriyet değerlerinin bir sonucudur. Bu vesileyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı içtenlikle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum.
100 yıllık Cumhuriyetin 98 yılına tanıklık ettik
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan: Bundan tam 100 yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte ekonomik reformlar da başlatıldı. Bu reformlar ve modernleşme çabalarıyla birlikte sigorta sektörü de gelişme gösterdi. Türkiye’de sigorta sektörünün başlangıcı aslında Anadolu Sigorta ile hemen Cumhuriyeti takip eden yıllara denk gelir. Sektör, 100 yılda ekonomik ve teknolojik değişimlere paralel olarak büyümüş ve dönüşmüştür. Günümüzde, geniş bir yelpazede sigorta ürünleri sunulmakta ve sigorta sektörü önemli bir finansal sektör olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Deprem kuşağında yer alan Türkiye, tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği kaynaklı risklerle de karşı karşıya. Yaşanan son depremler ve doğal afetler, yaşadığımız coğrafyada sigortanın önemini ve sigortasız kalmanın risklerini hepimize gösterdi. Öte yandan pandemiyle birlikte sağlık alanında da önemli bir farkındalık yaşandı. Anadolu Sigorta olarak sigortalılarımızı her türlü riske karşı koruma altına almak için ürün çeşitliliğimizi artıyoruz. Bunu yaparken hem ihtiyaçları hem de bütçe hassasiyetini göz önüne alıyoruz. Biz, 100 yıllık Cumhuriyetin 98 yılına tanıklık etmiş bir şirketiz. Hedefimiz, bu büyük mirası, Türkiye’nin sigortacılık okulu olma misyonumuzla yeni yetkinlikler ve çağı yakalayan uygulamalarla ileri taşımak. Önümüzdeki dönemde de, güçlü sermaye yapımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızı sigortalılarımızın lehine kullanmaya, maksimum güvence sağlamak üzere ürünlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.
Vizyonumuz Cumhuriyetin ilkelerinden oluştu
Arbel Grup Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Arslan Hazar: Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamanın gururu ve mutluluğu yaşıyoruz. 1923 yılından bu ana kadar olan zamanda her bir alana, her bir bireye nüfuz ederek bizleri yetiştiren Cumhuriyetimize sonsuz saygı ve minnetlerimizi sunarız. Biz de Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri olarak Cumhuriyete olan minnetimizi gösterebilmek için her gün çok çalıştık, durmaksızın ürettik. 100’e yakın ülkeye bu topraklarda üretilen ürünlerimizle ulaştık. Araştırmayı, yenilikçi olmayı, Cumhuriyetimizin ilkelerini kendimize vizyon edindik. Türkiye olarak 100 yıla çok büyük başarılar sığdırdığımız gibi gelecek 100 yıla da daha büyük başarılar sığdıracağız. Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği günden itibaren yetiştirdiği her bireyin yüzünde gurur, başarı, inanç, azim ve aydınlık gelecekler görüyoruz. Tüm Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramını kutlarız. Nice yüz yıllara...
100’üncü yıla özel hatıra parkı yaptık
Bestaff İş Makinaları Genel Müdürü Kemal Koyuncu: Aksaray OSB’de faaliyet gösteren firmamız Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına örnek bir projeye imza atıp, hatıra parkı yaptı. Buraya ilk etapta 100 adet fidan diktik. Bu alanı Bestaff olarak periyodik bir şekilde ağaçlandıracağız ve çevre düzenlemeleri ile beraber Aksaray OSB içinde örnek bir hatıra parkı oluşturacağız. Son dönemlerde dünya genelinde yaşanan çevre olumsuzluklarının artmasına dikkat çekmek ve aynı zamanda da gelecek nesillere dikilen bu ağaçları sağlıklı bir şekilde aktararak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağının mesajını iletmek için 100’üncü yılda bu projeyi hayata geçirdik.
Türkiye’nin yeni yüz yılını heyecanla karşılıyoruz
Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın: Türkiye ile iş birliğimiz, 1945 yılında Türk Hava Yolları’nın ilk DC-3 yolcu uçağını almasıyla başladı. Yaklaşık 80 yıldır Türkiye’deyiz ve Türk havacılığı ile birlikte büyümeye devam ediyoruz. Bu 80 yıl boyunca, Türk havacılığı da artarak Boeing’in küresel rekabetçiliğine katkıda bulundu. İş birliğimiz, karşılıklı fayda getiren bir noktaya geldi ve bu bizi çok gururlandırıyor. Bugüne kadar Türkiye’de çok önemli yatırımlar yaptık. Havacılık sanayiyle iş birliğimizi büyütmenin ve çeşitlendirmenin yanı sıra Boeing’in dünyada sayılı mühendislik merkezlerinden birini Türkiye’de açtık. Burada küresel ölçekte tasarım ve Ar-Ge işi yapan mühendislerimizle başarılı çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımızın önemli bir bölümü de Türkiye’nin insan sermayesine yatırım üzerine odaklanıyor. Türk havacılık sanayii ile iş birliğimiz çerçevesinde düzenlediğimiz profesyonel eğitimlere ek olarak, Türk gençlerinin havacılığa yönelmesini teşvik eden programlarımızla, ülkemizdeki insan kaynağının havacılık sektörünün yarattığı istihdam imkanlarından faydalanmasını hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılını kutluyor, Türk havacılığının büyümesini sürdürdüğü, Boeing’in de Türkiye ile ortak başarılarını çoğalttığı yeni yüz yılını heyecanla karşılıyoruz.
İkinci yüzyılda da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz
Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth: Cumhuriyet’in 100’üncü yılı coşkusunu tüm paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında da çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz. Bunun için son derece yetkin bir iş gücüne her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Yeni yüzyılda odaklanacağımız konuların başında Türk sanayisinin dönüşümüne ve istihdamımıza katkıda bulunmak için üniversitelerle ve meslek liseleriyle iş birliklerimizi yoğunlaştırmak olacak. Türkiye’de faaliyetlerine 1910 yılında kurulan temsilcilikle başlayan Bosch Grubu, ilk fabrikasını 1972’de Bursa’da kurdu. Faaliyet gösterdiği Mobilite, Sanayi Teknolojileri, Enerji ve Bina Teknolojileri ve Dayanıklı Tüketim Malları sektörlerinde 2000 yılından geçtiğimiz yılsonuna kadar yaklaşık 4 milyar euro tutarında Türkiye’ye yatırım yapan Bosch, bugün Türkiye’deki 19 bini aşkın çalışanıyla yaşam için teknoloji üretmeye devam ediyor.
Rekabetçi Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz
Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay: Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Coşkunöz Holding olarak, kurulduğumuz 1950 yılından bu yana Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ülke ekonomisine katma değer sağlayan, global arenada ülkemizi başarıyla temsil eden bir kurum olmak için çok çalıştık. Otomotiv başta olmak üzere farklı sektörlerde 12 şirket ve 3 bin çalışanımızla, güçlü mühendis kadromuz ve üretim altyapımızla Türkiye’nin önde gelen bir sanayi kuruluşu olarak tam 73 yıldır onun gösterdiği hedefler doğrultusunda, kurucumuz merhum Kemal Coşkunöz’ün ilk gün yola çıkarken duyduğu azim ve yaptığı işi en iyi şekilde yapma isteği ile Türkiye için üretmeye devam ediyor, ülkemizin adını global arenada da başarıyla temsil ediyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamanın coşkusunu yaşarken, bu yüz yıllık büyüme ve kalkınma yolculuğunun büyük bölümüne eşlik ve tanıklık etmenin de haklı gururunu taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında da onun gösterdiği yolda daha güçlü ve rekabetçi bir Türkiye, daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz.
Daha çok çalışmak ve daha çok üretmek zorundayız
DİOKİ Petrokimya CEO’su A. Sefa Küçükboyacı: Cumhuriyetin 100’üncü yılında yeni yatırımlarla büyümeye devam eden Dioki Petrokimya Sanayi olarak Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için daha fazla yatırım ve katma değerli üretime ihtiyaç duyduğu bilinciyle çalışma yapıyoruz. Cumhuriyetin 100’üncü yılında devreye alacağımız yatırımlarla üretim kapasitemizi yüzde 77 artırıp, istihdam ve ihracatı artıracağız. Cumhuriyetimizi kurup bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olabilmesi için hepimize önemli görevler düşüyor. Daha çok çalışmak ve daha çok üretmek zorundayız. Ekonomik olarak ne kadar güçlü olursak ülkemizin geleceği o kadar parlak olacaktır. DİOKİ olarak bu bilinçle hareket ediyor ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
Doruk Un, geliştirdiği buğday çeşitleriyle Türk tarımına değer katıyor
Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap: Türkiye’nin en büyük buğday unu üreticisi ve ihracatçısı olarak pandemi, savaşlar ve iklim değişiklikleri sebebiyle önümüzdeki süreçte ülkelerin en büyük sorununun ‘gıda tedariği’ olacağından yola çıkarak sürdürülebilir tarım ve sertifikalı tohum çalışmalarını hayata geçirdik. ‘Doruk Tohumculuk’ çatısı altında farklı bölgelerde sekiz ayrı sahada buğday, arpa, yulaf, mısır, ayçiçek, acıbakla gibi 80’e yakın tohum geliştirdik. Bu çalışma neticesinde önümüzdeki yıl kuraklığa, hastalığa, zararlara dayanıklı ve Türkiye’deki mevcut buğday çeşitlerine göre yüzde 20- 25 daha fazla verim sağlayan 6 çeşit buğday çiftçilerle buluşturacağız. Bu alanda yıl sonuna kadar 200 milyon TL yatırım ile tamamlayacağız. Firma olarak bu yıl yüzde 46 büyüme ve 6 milyar TL ciro hedefliyoruz. Yine perakendeye Panpan markasıyla giriyoruz. Üretimden depolamaya, lojistikten özel ürün geliştirmeye kadar entegre bir yapıda faaliyet gösteriyoruz.
Dayanışma ruhunu diri tuttuk
Doteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin: Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık tarihinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörü sanayileşmede, kalkınma ve ihracatta öncü rol oynamıştır. Türkiye, ihracata dayalı kalkınma modelinin hayata geçirildiği 1980’li yıllarda hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz ile dünyaya açılmıştır. Uluslararası moda endüstrisinde esnek ve kaliteli üretim, aksesuar zenginliği ve hızlı temrin ile rakiplerinden pozitif ayrışan sektörümüz, Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutladığımız 2023 yılında da zorlu şartlara rağmen dayanışma ruhunu diri tutarak, ülkemizin kalkınması için değer üretmeyi sürdürüyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman Mehmetçik sayesinde kurulan Cumhuriyet'imizin 100’üncü yılı kutlu olsun. Atatürk’ün, “En büyük eserimdir” diyerek büyük bir onur ve gurur duyduğu Cumhuriyet, insan haysiyetine en çok yakışan rejimdir. Cumhuriyet; bağımsızlığın ve millet egemenliğinin tescilidir. Bugün, dünya milletleri arasında özgür ve bağımsız bir ülkenin bireyleri olmayı Cumhuriyetimize borçluyuz. Her Türk vatandaşının asli görevi kendisine devredilen bu kutsal emaneti, koruyup kollamaktır. Biz iş dünyası temsilcileri olarak üzerimize düşen bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek için; üreterek, istihdam sağlayarak ve daha çok ihracat yaparak ülkemizin ve insanımızın refah ve mutluluğunu artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
İstihdamı destekleyip, aydınlık yarınlar inşa ediyoruz
Gap Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı: Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim 1923'te milletimizin azmi ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl boyunca büyüdü, gelişti ve ilerledi. 100 yıl boyunca gösterdiğimiz birlik ve beraberlikle, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarını inşa ediyoruz. Ülkemizin geleceğine umutla bakıyoruz. Bizlerde firmamızın daha da gelişip büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımızla, sağladığımız istihdamla her geçen gün bizlerde firmamızda hedef büyütmeye devam ediyoruz.
Enerji bağımsızlığı için çalışıyoruz
Genelsolar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş: Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılına girerken, Generalsolar olarak büyük bir heyecanla bu özel dönemi kutluyoruz. Güneş enerjisi sektöründe yıllarca birlikte çalışarak, temiz ve sürdürülebilir enerji projelerine öncülük ettik. Türkiye'nin enerji ihtiyacını çevre dostu bir şekilde karşılamak için attığımız adımlarla gurur duyuyoruz. 100 yıl kutlamaları vesilesiyle, ülkemizin enerji bağımsızlığını ve çevresel hassasiyetini daha da artırmak için kararlıyız. Generalsolar, gelecek nesillere enerji dolu bir dünya bırakma vizyonuyla hareket ediyor ve güneş enerjisi bu hedefimize ışık tutuyor. Geleceğimize ışık saçarken, Türkiye'nin 100 yıllık başarısının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılında, Generalsolar olarak 10 yıllık güneş enerjisi tecrübemiz ve 425 MW kurulu gücümüzle gurur duyuyoruz. Ayrıca, güneş enerjisi köyleri kurarak, geleceğe olan inancımızı ve kararlılığımızı yansıtıyoruz. Enerji verimliliği ve temiz çevre konularında daha fazla başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu özel yılı kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılını coşkuyla karşılıyor ve herkese başarı ve mutluluk dolu günler diliyoruz.
Asırlık koca çınarın gölgesinde huzurluyuz
İntertim Orman Ürünleri Sahibi Tarık Ciğer: Asırlık koca çınar oldu 100 yıllık Cumhuriyetimiz. Gölgesinde huzur bulacağımız görkemli görünüşüyle göğsümüzün kabaracağı yeni bir yüzyıla giriyor Cumhuriyetimiz; en büyük bayramımız Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 100’üncü yılında daha güçlü olacağız, söz veriyoruz Atam. Daha nice güzel yüzyıllar yaşayacak, yaşatacak emanet ettiğin gençlerin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olarak nitelendirdiği bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını gururla kutluyoruz.
Bağımsızlık savaşının meyvesi Cumhuriyettir
Kaya Makina Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kaya: Cumhuriyet yurdumuz için en büyük kazanç, erdem aynı zamanda çağdaşlığın göstergesi ve demokrasinin dayanağıdır. Halk ile birlikte kardeşlik demektir. Acılara ve çekilen ıstıraba birlikte katlanmak ve mutluluklara birlikte gülmektir. Bağımsızlık savaşının meyvesidir Cumhuriyet. Demokrasiyle yoğrulmuş ecdadımızın tercihi, özgürlüğümüzün güvencesidir. Bu yüzden Cumhuriyet bize emanettir ve onu yine biz yaşatacağız. Cumhuriyetin geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.
Bu değeri sonsuza kadar yaşatmak vatan borcudur
Kaytek Makina Genel Müdürü İsmail Eren Kaya: 100 yıl önce bugün, milletimizin en büyük mücadelesini Cumhuriyetle taçlandırdık. Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. Cumhuriyetin kurulması, tüm dünyaya ilan edilen bağımsızlık ve demokrasinin sönmeyen meşalesi olmuş, bilimin ve sanatın ışığında dünya ülkelerine örnek teşkil edecek müreffeh bir ülke olmamızın yolunu açmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.
152 yıldır Türk markası olmaktan gurur duyuyoruz
Kurukahveci Mehmet Efendi Üçüncü Kuşak Temsilcileri Mehmet ve Hulusi Kurukahveci: Türk kahvesi kokusunu Eminönü’ndeki Tahmis Sokağı’ndan dünyanın 60 ülkesine yaymayı başarmış bir marka olan Kurukahveci Mehmet Efendi, 152 yıldır Türk markası olmaktan gurur duyuyor. Uzun ömrüne iki dünya savaşı, bir kurtuluş savaşı ve sayısız ekonomik kriz sığdıran Kurukahveci Mehmet Efendi, her zorluktan sonra ayakta kalmayı başarmış durumda. Bu başarıdaki en önemli etken, kalite ve özeni işin merkezine koyabilmektir. Öte yandan yapılan işin odağına sadık kalma ve sürekli inovasyon da markayı geliştiren diğer önemli unsurlardır. 1871 yılında kahveyi taze öğütülmüş ve paketlenmiş halde satmak ilk kez dedemiz Mehmet Efendi tarafından kahve severlere sunulan bir kolaylıktı. O dönem için bu büyük bir yenilikti. Cumhuriyet’in vizyonu ve kalkınma hamlesi, bizim de dünyayı takip etmemize ve yenilikleri sürdürmemize imkân tanıdı.Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden Kurukahveci Mehmet Efendi, Türkiye’nin ilk yerli Türk kahvesini üretme konusunda da girişimlerde bulunuyor. Bir buçuk asırdır Türk kahvesi kültürünü başarıyla yaşatan marka, farklı kahve tercihleri için de kahve çeşitleri üretiyor.
Ne mutlu bize ki aziz kahramanların torunlarıyız
Memoil Akaryakıt Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Işık: Cumhuriyet egemenliğin millete ait olduğunun kabul edildiği bir yönetim şeklidir. Diğer yönetim biçimleri, Türk milletinin karakterine uygun düşmez, uygun düşmesi de beklenemez. Cumhuriyet erdemdir, adalettir ve bizlere emanettir. 100 yıl önce “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini savunan ve demokratik yönetimi yüce Türk milletine armağan eden önderimiz Gazi Mustafa Kemal ve aziz silah arkadaşlarını ne denli büyük bir saygıyla ansak azdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesi ile ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelede vatanımız ve milletimiz için can vermiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ne mutlu bize ki kahramanlıklarını ve başarılarını büyük bir gururla paylaştığımız ecdatlarımızın torunları, kolay kazanılmayan bir Cumhuriyet’in çocuklarıyız. Başarılı tarihimize her gün yeni başarılar ekleyip nice yüz yılları milletçe gururla karşılamak temennisi ile Ata’mızın bizlere hediyesi olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında birlikte ilerlemeye devam edeceğiz
Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng: Metro Türkiye olarak, 33 yıl önce “Türkiye’ye yatırım yapan ilk uluslararası perakendeci” unvanıyla yeme içme ve turizm sektörlerin duyduğumuz güvenle faaliyete başladık. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında birlikte ilerlemeye devam etmek ve ülkemizi başarılarıyla öne çıkarmak, büyük bir gurur. “Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve Türk mutfağının şefleriyle birlikte dünyada hak ettiği yere gelmesine katkıda bulunmak” en büyük gayemiz oldu. Bu amaç, ülkemizin eşsiz ürünlerini ve emektar çiftçisini, geleneksel ve modern reçetelerle günümüze taşıyan şefleriyle buluşturmanın ötesinde, üreten ve işleyen arasında güçlü bir bağın oluşmasını sağlayarak güçlü ve sürdürülebilir bir yerel ekonominin temelini attı. Metro Türkiye Ailesi olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi bilimin ve aklın rehberliğinde tarımı desteklemeye, mutfağımızı korumaya ve gastronomi sektörünün gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.
Cumhuriyetle birlikte büyüdük
Reis Makina Genel Müdürü Başar Demircan: Cumhuriyetin ilk yıllarında temelleri atılan markalardan olan Reis Makina 105 yıllık bir geçmişe sahip. Firmamız adeta Cumhuriyetle birlikte büyüdü. Geride kalan 100 yılda yaptıklarımıza bakacak olursak; dünyada 1 trilyon dolarlık bir sektör olan hırdavat sektöründen ülkemizin aldığı pay 25 milyar dolar. Reis Makina ülkemizin aldığı bu payı artırabilmek için çalışıyor. Topçu ailesi tarafından Rize’de temelleri atılan 105 yaşındaki firmamız bugün Balkan ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri, Amerika’ya jeneratör ihracatı gerçekleştiriyor. Globalleşen ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak için teknolojik Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyor ve yatırım yapıyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da var gücümüzle ülkemizin kalkınmasına destek olacağız.
Başarımızı Cumhuriyet’e borçluyuz
Tezmaksan Makine Genel Müdürü Hakan Aydoğdu: “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ilkesi ile bağımsız yaşama kararlılığını ortaya koyan Türk milletinin çıktığı yolculuk sonucu kurduğu Cumhuriyet’imiz 100’üncü yaşında. İstikbale olan güçlü inancı sayesinde dillere destan bir Millî Mücadele yürüten milletimizin bu uğurda çektiği zorlukları bugünden bakınca çok daha iyi anlıyoruz. Her daim yeniliği, çağdaşlığı, üretmeyi ve ilerlemeyi odağına alan Cumhuriyet’in birbirini tamamlayan değerlerine olan bağlılığımızla hareket eden bir firma olarak biz de başarımızı bu ülkenin kurucuları ve bize emanet ettikleri Cumhuriyet’e borçluyuz. Bunun için de “Ülkemiz için daha iyisini başarmak için neler yapabiliriz?” sorusunu kurulduğumuz günden bu yana kendimize soruyor, bu doğrultuda Türkiye sanayisi ve güçlü ekonomimize değer katıyoruz. Bağımsızlığımızdan aldığımız güçle ikinci yüzyılımızda da çalışmaya devam edecek, Cumhuriyet’imizi daha da ileri taşımak için elimizden gelenin hep daha fazlasını yapacağız.
Cumhuriyetimizin gelecek dönemleri için çok önemli hedeflerimiz var
Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan: 100’üncü yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözünü kendimize ilke edinerek, Türkiye’nin Trendyol’u olarak esnafımız, üreticilerimiz, işletmelerimiz, ekibimizle ülkemizin gelecek yüzyıllara daha güçlü bir şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Ülkece Cumhuriyetimizin gelecek dönemleri için çok önemli hedeflerimiz var. Biz de bu hedeflere elimizden geldiğince destek olmak için, Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olarak Türkiye’nin üretim gücünü tüm dünyaya ulaştırmayı, tüm satıcılarımızı farklı coğrafyalardaki müşterilerle buluşturmayı kendimize hedef olarak aldık. 2022 yılından bu yana 40 binden fazla satıcımızı ilk kez ihracat yapar hale getirdik. Cumhuriyetimizin gelecek yüzyıllara daha güçlü şekilde ulaşması için tüm Trendyol ekosistemi ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.