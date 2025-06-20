Kallas: İran ile diplomatik çözümden yanayız

İpek YEZDANİ

Kallas ayrıca İsrail ile İran arasında sürmekte olan savaşta diplomatik çözüm­den yana olduklarını söyledi.

“Türkiye’yi güvenlik oyuncusu olarak görüyoruz”

AB Türkiye Delegasyo­nu’nun düzenlediği Brük­sel’de düzenlediği toplantı­da bir grup Türk gazetecinin sorularını yanıtlayan Kallas, “AB’de savunma için ayrılan para üye ülkelere kredi alma­ları, ortak alımlar yapmaları, ortak projeleri gerçekleştir­meleri için kaldıraç sağlıyor. Bu da aslında hem Türkiye gibi ortaklarımızla işbirliği yapmak hem de kendi savun­ma sanayimizi güçlendirmek için paranın kullanılması an­lamına geliyor” diye konuştu.

Avrupa Birliği ülkeleri­nin bugüne kadar savunmaya ilişkin satın alımlarının yüz­de 60'ından fazlasını Ameri­ka Birleşik Devletleri'nden yaptığına dikkat çeken Kallas, “Bu da Ukrayna savaşında gör­düğümüz üzere kendi savun­ma sanayimize ihtiyacımız olduğu ve kendi savunma sa­nayimizi daha güçlü hale ge­tirmemiz gerektiğini göster­di.

Türkiye gibi ortak ülkelerle birlikte tedarik yapabileceği­miz yerler var. Daha fazla or­tak proje ve ortak tedarik için bastırmamız gerekiyor” diye konuştu. Türkiye'nin AB’ye aday ülke olarak, Avrupa ülke­leriyle ortak projelerde güven­li kredilere erişimi olduğuna dikkat çeken Kallas, “Dolayı­sıyla Türkiye'yi kesinlikle bir güvenlik oyuncusu olarak gö­rüyoruz” mesajı verdi.

“Nükleer tesislere saldırılması endişe yaratıyor”

Ortadoğu'daki savaşın son derece endişe verici olduğu­nu belirten Kallas, “Nükleer tesislere saldırılması endi­şe yaratıyor. Ayrıca, ABD bu çatışmanın içine çekilsin ya da çekilmesin, tüm bunların yayılma etkisi de son derece endişe verici.

ABD Dışişleri Bakanı Marc Rubio’nun ka­muoyuna yaptığı açıklama­lar, ABD'nin bu çatışmanın içine çekilmek istemediği yö­nündeydi. Başkan Trump'tan farklı açıklamalar duyuyoruz. Ve tabii ki komşu ülkelerle ve İran'la konuşacak olursak, onlar da Amerikan Başka­nı'nın yaptığı açıklamalardan endişe duyuyorlar” dedi.

Av­rupa Birliği’nin İran’ın nük­leer programı konusunda her zaman diplomatik çözüm­den yana olduğunu vurgula­yan Kallas, “Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiği nük­leer anlaşma olan JCPOA'yı imzaladık ama şimdi başka bir anlaşmayı müzakere edi­yorlar. Dolayısıyla biz dip­lomatik çözümden yanayız. Gerilimin düşmesi için dip­lomatik görüşmelere aracı­lık etmeye çalışıyoruz. Türki­ye'nin rolüne gelince, İstan­bul ABD ile İran arasındaki görüşmeler dahil pek çok gö­rüşmenin yapıldığı yer oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin ara­buluculuk teklifine herkes minnettar” diye konuştu.

Kallas’a İmamoğlu da soruldu

Kallas, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma­moğlu’nun tutuklanmasıy­la ilgili soruya da şöyle cevap verdi: “Türkiye'nin bir aday ülke olduğu ve aday ülkeler­den insan hakları konusunda çok yüksek beklentilerimiz olduğu açık. Demokrasideki geriye gidiş ve insan hakları konuları bizim için büyük bir endişe kaynağı. Bunu muha­tabımız olan Dışişleri Baka­nı’na da ifade ettik. Ankara'da bulunduğum sırada Meclis Başkanı ile de insan hakları konusunu ele aldım. Dolayı­sıyla, elbette bu bizim için bü­yük bir endişe kaynağı.”