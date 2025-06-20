Kallas: İran ile diplomatik çözümden yanayız
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nde (AB) güvenlik ve savunmaya ilişkin alınan kararların masaya çok fazla yeni para getirdiğini belirterek, “Yani toplamda 800 milyar euronun üzerinde bir para söz konusu” dedi.
İpek YEZDANİ
Kallas ayrıca İsrail ile İran arasında sürmekte olan savaşta diplomatik çözümden yana olduklarını söyledi.
“Türkiye’yi güvenlik oyuncusu olarak görüyoruz”
AB Türkiye Delegasyonu’nun düzenlediği Brüksel’de düzenlediği toplantıda bir grup Türk gazetecinin sorularını yanıtlayan Kallas, “AB’de savunma için ayrılan para üye ülkelere kredi almaları, ortak alımlar yapmaları, ortak projeleri gerçekleştirmeleri için kaldıraç sağlıyor. Bu da aslında hem Türkiye gibi ortaklarımızla işbirliği yapmak hem de kendi savunma sanayimizi güçlendirmek için paranın kullanılması anlamına geliyor” diye konuştu.
Avrupa Birliği ülkelerinin bugüne kadar savunmaya ilişkin satın alımlarının yüzde 60'ından fazlasını Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptığına dikkat çeken Kallas, “Bu da Ukrayna savaşında gördüğümüz üzere kendi savunma sanayimize ihtiyacımız olduğu ve kendi savunma sanayimizi daha güçlü hale getirmemiz gerektiğini gösterdi.
Türkiye gibi ortak ülkelerle birlikte tedarik yapabileceğimiz yerler var. Daha fazla ortak proje ve ortak tedarik için bastırmamız gerekiyor” diye konuştu. Türkiye'nin AB’ye aday ülke olarak, Avrupa ülkeleriyle ortak projelerde güvenli kredilere erişimi olduğuna dikkat çeken Kallas, “Dolayısıyla Türkiye'yi kesinlikle bir güvenlik oyuncusu olarak görüyoruz” mesajı verdi.
“Nükleer tesislere saldırılması endişe yaratıyor”
Ortadoğu'daki savaşın son derece endişe verici olduğunu belirten Kallas, “Nükleer tesislere saldırılması endişe yaratıyor. Ayrıca, ABD bu çatışmanın içine çekilsin ya da çekilmesin, tüm bunların yayılma etkisi de son derece endişe verici.
ABD Dışişleri Bakanı Marc Rubio’nun kamuoyuna yaptığı açıklamalar, ABD'nin bu çatışmanın içine çekilmek istemediği yönündeydi. Başkan Trump'tan farklı açıklamalar duyuyoruz. Ve tabii ki komşu ülkelerle ve İran'la konuşacak olursak, onlar da Amerikan Başkanı'nın yaptığı açıklamalardan endişe duyuyorlar” dedi.
Avrupa Birliği’nin İran’ın nükleer programı konusunda her zaman diplomatik çözümden yana olduğunu vurgulayan Kallas, “Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiği nükleer anlaşma olan JCPOA'yı imzaladık ama şimdi başka bir anlaşmayı müzakere ediyorlar. Dolayısıyla biz diplomatik çözümden yanayız. Gerilimin düşmesi için diplomatik görüşmelere aracılık etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin rolüne gelince, İstanbul ABD ile İran arasındaki görüşmeler dahil pek çok görüşmenin yapıldığı yer oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin arabuluculuk teklifine herkes minnettar” diye konuştu.
Kallas’a İmamoğlu da soruldu
Kallas, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili soruya da şöyle cevap verdi: “Türkiye'nin bir aday ülke olduğu ve aday ülkelerden insan hakları konusunda çok yüksek beklentilerimiz olduğu açık. Demokrasideki geriye gidiş ve insan hakları konuları bizim için büyük bir endişe kaynağı. Bunu muhatabımız olan Dışişleri Bakanı’na da ifade ettik. Ankara'da bulunduğum sırada Meclis Başkanı ile de insan hakları konusunu ele aldım. Dolayısıyla, elbette bu bizim için büyük bir endişe kaynağı.”