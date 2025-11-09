Kalp krizi geçiren İETT şoförü hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta, seyir halindeyken, geçirdiği kalp krizi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün şoförü Mehmet Cılasın (54), seyir halindeyken kalp krizi geçirmişti. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför kaldırıma çıkmıştı.
Otobüste bulunan yolcular kısa sürede tahliye edilmişti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.
İETT şoförü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi almıştı.
İETT şoförü Mehmet Cılasın’ın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.