Kamu alımlarında yeni dönem: Kamu personeline 35 yaş sınırı getirildi
Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasa, kamu personel alımlarında yaş sınırlaması başta olmak üzere kurumsal yapılanma ve mülkiyet kullanımı alanında önemli değişiklikler içeriyor.
TBMM’de kabul edilen yasa ile kamuya yarışma sınavıyla alınacak personel için 35 yaş sınırı getirildi. TRT’ye taşınmaz tahsisi ve özel şirket kurma yetkisi tanındı.
Yeni yasaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarına yarışma sınavıyla yapılacak mesleki personel alımlarında 35 yaş sınırı getirildi. Böylece memuriyete girişte yaş kriteri, merkezi sınavların ardından bir eşik daha oluşturacak.
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı AYM içinden seçilecek
Düzenlemeyle birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilecek. Bu değişiklik, yüksek yargı organları arasındaki görev tanımları ve yetki paylaşımını yeniden düzenliyor.
TRT’ye taşınmaz tahsisi ve şirket kurma yetkisi
Yasada TRT’nin kurumsal yapısına ilişkin önemli düzenlemeler de yer aldı. Buna göre:
* Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufundaki alanlar, görev ve faaliyetlerde kullanılmak üzere TRT’ye bedelsiz olarak tahsis edilebilecek.
* TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçları doğrultusunda, özel hukuk hükümlerine tabi şirketler kurabilecek ya da yerli ve yabancı gerçek/tüzel kişilerle ortaklık yapabilecek.