Kamu alımlarında yeni dönem: Kamu personeline 35 yaş sınırı getirildi

TBMM’de kabul edilen yasa ile kamuya yarışma sınavıyla alınacak personel için 35 yaş sınırı getirildi. TRT’ye taşınmaz tahsisi ve özel şirket kurma yetkisi tanındı.

Yeni yasaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarına yarışma sınavıyla yapılacak mesleki personel alımlarında 35 yaş sınırı getirildi. Böylece memuriyete girişte yaş kriteri, merkezi sınavların ardından bir eşik daha oluşturacak.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı AYM içinden seçilecek

Düzenlemeyle birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilecek. Bu değişiklik, yüksek yargı organları arasındaki görev tanımları ve yetki paylaşımını yeniden düzenliyor.

TRT’ye taşınmaz tahsisi ve şirket kurma yetkisi

Yasada TRT’nin kurumsal yapısına ilişkin önemli düzenlemeler de yer aldı. Buna göre:

* Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufundaki alanlar, görev ve faaliyetlerde kullanılmak üzere TRT’ye bedelsiz olarak tahsis edilebilecek.

* TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçları doğrultusunda, özel hukuk hükümlerine tabi şirketler kurabilecek ya da yerli ve yabancı gerçek/tüzel kişilerle ortaklık yapabilecek.