Kamu bankaları konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Ev satın almak isteyenler kamu bankaları konut kredisi faiz oranları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak 0,99 olan konut kredisi faizleri yeni düzenleme ile 1,29 oldu.
Yatırım ya da oturum amacıyla konut satın almak isteyenler kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Uygun faiz oranına sahip kredi kullanmak isteyenlerin aklına ilk olarak kamu bankaları konut kredileri geliyor. Haziran ayında faiz oranları oranlarının aşağıya çekilmesinin ardından uygulamaya ağustos ayında son verilmişti. Son olarak yeni bir düzenleme gelirken, kamu bankaları konut kredisi faizleri yüzde 1,29'a yükseldi.
Kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarında son düzenlemenin ardından oranlar belli oldu. Konut kredisi faizleri 0,99'dan 1,29'a yükseldi.
Konut kredisi için gereken belgeler
Kamu bankalarından konut kredisi kullanmak isteyenlerin başvuru sırasında başvuru formunu doldurması gerekiyor. Kredi kullanımı için nüfus cüzdanı, gelir belgesi, satın alınmak istenen konutun tapu belgesi gibi belgeleri de bulundurmaları gerekiyor.