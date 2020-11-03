Kamu Başdenetçisi adayları belirlendi

03 Kasım 2020

TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, Kamu Başdenetçisi adayı olarak Şeref Malkoç, Murat Dede ve Orhan Göçer'i belirledi. Komisyon, bu 3 ismi TBMM Genel Kuruluna sunulmak üzere Meclis Başkanlığına bildirdi.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Satır, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise şifa dileğinde bulundu.

Satır, Kamu Başdenetçisi ve denetçilerin 4 yıllık görev sürelerinin sona erdiğini anımsattı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da İzmir'de meydana gelen depremin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, vefat edenlere rahmet ve yaralılara şifa diledi.

Çavuşoğlu, milletin doğal afetlerde kenetlendiğini ancak bazı düşüncesizlerin yalan yanlış paylaşımlarla toplumu manipüle ettiğini, bunlar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, muhalefetin ombudsmanlık kurumunda temsil edilmesi gerektiğini ifade ederek, seçime katılmayacaklarını ve alt komisyona üye vermeyeceklerini bildirdi.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, seçimin demokratik olmadığını iddia ederek, alt komisyona üye vermeyeceklerini söyledi. CHP ve HDP milletvekilleri komisyondan ayrıldı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik ise ombudsmanlık kurumunun tarihi sürecine değinerek, her siyasi partinin gücü nispetinde temsilinin sağlanması gerektiğine işaret etti.

Alt Komisyon Başkanı Satır, kurumun çok güzel çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, muhalefet partilerinden milletvekillerinin eleştirilerine katılmadığını kaydetti. Satır, ombudsmanlık kurumunun dünyanın en iyi örneklerinin incelenerek kurulduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kamu denetçileri seçimi için alt komisyon kuruldu.

Karma Komisyonda, Mehmet Nur Aşar, Murat Dede, Orhan Göçer ve Şeref Malkoç, Başdenetçi aday adayı oldu.

Adaylardan Dede, Göçer ve Malkoç kendilerini tanıttı. Mehmet Nur Aşar ise toplantıya katılmayarak, başvurusunu geri çekti.

Komisyondaki oylamanın ilk üç turunda hiçbir aday yeterli oyu alamadı. Dördüncü turda komisyonun salt çoğunluğu ile Şeref Malkoç, Murat Dede ve Orhan Göçer, Başdenetçi adayı oldu.

Karma Komisyon, bu 3 ismi TBMM Genel Kuruluna sunulmak üzere Meclis Başkanlığına bildirdi.

Kaynak: AA