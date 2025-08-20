Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisi zam oranını ne zaman açıklayacak?

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşmelerinde bugün 4. toplantı gerçekleşti. Gelen tekliflere sendikalar sıcak bakmazken yeni bir sürece girildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisinin zam oranını açıklayacak. Şimdi milyonlar tarihi öğrenmek istiyor ve "memur ve memur emeklisi zam oranını ne zaman açıklayacak" sorusu geliyor.

Memur ve memur emeklisi zam oranını ne zaman açıklayacak?

Memur ve memur emeklisi zam oranı için tarih verilmedi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda...

Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamda “4 milyondan fazla çalışanımız hizmet kolları çatısı altında çalışmalarını sürdürmekte. Oransal zamla ilgili mutabakat sağlanamadı. Bu nedenle tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun vereceği karara hepimiz saygı göstereceğiz” dedi.

Bakan Işıkhan, koruyucu giyim yardımı sorununun da toplu sözleşme süreciyle çözüldüğünü vurgulayarak, “Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.