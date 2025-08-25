Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam mesaisi: Dördüncü toplantı yarın
Memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarını belirleyecek 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecinde gözler Hakem Kurulu’na çevrildi. Zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrası devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, üçüncü toplantısını Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında yaptı. Yaklaşık üç saat süren görüşmede talepler masaya yatırıldı. Kurulun dördüncü toplantısı yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşmaya varılamamasının ardından süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı.
Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu üzerine çalışmalarını sürdüren kurul, 3. toplantısını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında yaptı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda, konfederasyon ve kamu işveren temsilcileri talepler üzerinde müzakerelerde bulundu.
Dördüncü toplantı yarın 14.00'te
Kurulun dördüncü toplantısını yarın saat 14.00'te gerçekleştireceği açıklandı.