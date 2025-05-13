Kamu görevlisi gibi davranıp dolandırdılar: 41 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşımızı dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 41'inin tutuklandığını, 43'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Şanlıurfa merkezli 25 ilde operasyon

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 25 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şanlıurfa’daki Dolandırıcılık Şebekesine Yaptığımız Operasyonumuzda 41 Tutuklama

Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlendiğimiz operasyonlarda; 84 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;

41'i TUTUKLANDI.

43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Şanlıurfa merkezli Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep olmak üzere 25 ilde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."