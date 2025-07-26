Denizli’nin Kale ilçesinde M.Y. isimli bir şahıs, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliye tam 1,5 milyon TL değerindeki nakit para ve ziynet eşyasını kaptırdı.

M.Y.’nin evinde bulunan ziynet eşyaları ve paraların suça karıştığını söyleyen dolandırıcı, bunların tespitinin yapılması için kriminal inceleme yapılacak yalanıyla da 1,5 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilk olarak müşteki M.Y. ile görüştü. Daha sonra 43 tanığın ifadesine başvuran JASAT timleri, çevredeki güvenlik kameralarını da saniye saniye inceledi.

Şüphelinin kolundaki dövme ele verdi

JASAT timlerince yürütülen çalışma kapsamında şüpheli şahsın kimliği tespit edildi. JASAT timlerinin dikkatinden kaçmayan şüpheli şahsın kolundaki dövme detayı dolandırıcının yakayı ele vermesine sebep oldu.

Yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşı, şüpheli E.D.’nin dolandırdığı tespit edildi. JASAT timleri E.D.’nin dolandırıcılık olayının ardından Trabzon’a gittiğini tespit etti. Karadeniz Bölgesi üzerinden Gürcistan’a kaçma hazırlığında olduğu öğrenilen E.D.’ye JASAT timleri operasyon düzenledi.

Şüpheli E.D., kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı