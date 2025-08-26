Kamu Hakem Kurulu kararını verdi! Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu! Memur zam teklifi oranı ne oldu?

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme süreci devam ediyor. Hükümetin verdiği tekliflere sendika sıcak bakmamış ve son sözü Kamu Hakem Kurulunun söyleyeceği belirtilmişti. Bugün 4. toplantı gerçekleşti ve milyonların dilinde "Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı mı" sorusu var.

Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı mı?

Memur ve memur emeklisi 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerin bugün beklenen karar geldi. Kamu Hakem Kurul bugün saat 14.00'te tekrar bir araya geldi ve zam teklifini sundu.

2026 için %11+7, 2027 için bir puan artırılarak %5+4 teklif edildi.