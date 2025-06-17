Kamu hastanesinde haksız kazanç soruşturması! Sağlık Bakanlığı açıkladı: 6 kişi gözaltında
Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlık, teknik takip ve araştırmalar sonucu gelinen bu aşamada, yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği yönündeki iddialara ilişkin yürütülen idari ve adli süreç hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
6 kişi gözaltına alındı
Bakanlık, devam eden soruşturmaya yönelik bu sabah 6 kişinin gözaltına alındığını açıklayarak önemli bir aşamaya geldiğini belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."
Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) June 17, 2025
Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır.
Sağlık hizmetlerinde…