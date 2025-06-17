Kamu hastanesinde haksız kazanç soruşturması! Sağlık Bakanlığı açıkladı: 6 kişi gözaltında

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği yönündeki iddialara ilişkin yürütülen idari ve adli süreç hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

6 kişi gözaltına alındı

Bakanlık, devam eden soruşturmaya yönelik bu sabah 6 kişinin gözaltına alındığını açıklayarak önemli bir aşamaya geldiğini belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."