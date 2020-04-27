Kamu İhale Kurumu yönetiminde 5 değişiklik
Kamu İhale Kurulu’nda görev süresi dolan Başkan Hamdi Güleçle birlikte 4 üye yeniden atanırken, 5 üyenin yerine yeni atamalar yapıldı.
ANKARA (DÜNYA)
Kamu İhale Kurulu’nda görev süresi dolan Başkan Hamdi Güleçle birlikte 4 üye yeniden atanırken, 5 üyenin yerine yeni atamalar yapıldı.
Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararına göre, görev süreleri dolan Şinasi Candan, Edal Öz, Köksal Sarınca, Hasan Kocagöz ve Mehmet Atasever yeniden atanmadı.
Bunların yerine kurul üyeliklerine, Osman Şahin, Necmettin Keskinsoy, Mehmet Bıçıkçı, Selami Korkmaz ve Halil Yılmaz getirildi.
Kamu İhale Kurulu’nun 9 kişilik üye yapısı şöyle:
Hamdi Güleç (Başkan)
Osman Duru, (İkinci Başkan)
Ahmet İhsan Şatır
Oğuzhan Yıldız
Osman Şahin
Necmettin Keskinsoy
Mehmet Bıçıkçı
Selami Korkmaz
Halil Yılmaz.