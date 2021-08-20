Kamu İhale Kurumu’ndan yerli malı hamlesi

Mehmet KAYA

Kamu İhale Kurumu, alım ihalelerinde yerli malı teklifini zorlaştıran hatta engelleyen şartnameler hazırlandığı şikayetlerini gidermek için harekete geçti. Başta “marka, firma tarifi” şeklinde şartnamelerin hazırlanmasını önlemek üzere bir dizi mevzuat değişikliğine hazırlanan Kamu İhale Kurumu, sanayicilere yazı göndererek, bu konuda önerilerini hazırlamalarını istedi. Kurum gönderdiği yazıda, mal alımı ihalelerinde şartnamelerin hazırlanma şart ve kurallarına yönelik bilgi verdi. Sanayicilere gönderilen formla yerli malı kullanımını engelleyen, zorlaştıran hususların hangileri olduğu ve çözüm önerilerinin neler olduğuna yönelik görüş soruldu.

Şartname kuralları sorulacak

Kurum yazısında ayrıca temel sorun alanı olarak görülen 4 ana konuda da sanayicilere soru anketi gönderdi. Ankette ilk soruda marka veya firma tarifi şeklinde şartnameler hazırlandığı gerekçesinin ihalelere yapılan resmi itirazlar içinde en yüksek gerekçeyi oluşturduğu, bu şikayet konusunu ihale komisyonlarının teknik yeterlik değerlendirmesinin, ihale dokümanı ve kamu ihale mevzuatına uygun olmadığının takip ettiği bilgisi verildi. Sanayicilerden bu iki konuda şikayetleri azaltmayı sağlayacak düzenleme önerileri istendi.

İkinci soruda ise ihale şartnamesi hazırlayacak kuruluşlara kaynak öneriler ile teknik yeterliliklere yönelik görüş soruldu. Üçüncü soruda, ihalelerde en düşük fiyat esası veya fiyatla birlikte fiyata etki eden unsurların dikkate alınmasının gerçekleştiği hatırlatılarak, yerli üretim dikkate alınarak fiyat dışı unsur olarak yer verilebilecek hususlara ilişkin görüş soruldu. Dördüncü soruda ise kamu alımlarında yerli malı kullanımının arttırılması hedefi doğrultusunda şartnamelerin hazırlanması için, teknik şartname yazım aşamasında nelerin takip edilmesi gerektiği konusunda görüş soruldu.

Şikayet konuları 4 başlıkta toplandı