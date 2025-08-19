Kamu ihalelerinde 'yerli malı' vurgusu: Tüm bakanlıklara genelge gönderildi

Kamu İhale Kurumu (KİK), tüm bakanlıkların ilgili birimlerine kamu ihalelerinde dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin bir genelge gönderdi. Genelgede, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan, "Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği" hükmü hatırlatıldı.

Genelgede, kalite ve standardın sağlanması amacıyla yalnızca belli bir ülke ya da kuruluşa ait belge veya onayların zorunlu tutulmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca teknik kriterlerin, verimlilik ve fonksiyonelliği karşılayacak şekilde hazırlanması, belirli bir ürünü tarif etmeyecek ya da sübjektif olmayacak biçimde düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

Ceza hükümleri uygulanabilecek

KİK'in yazısında, ihale görevlilerinin sorumluluklarına da değinildi. Kanunda yer alan, "ihaledeki ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının tespiti hâlinde, haklarında ceza hükümlerinin uygulanacağına" hükmü anımsatıldı.

Bu kapsamda, kontrol, takip ve denetim gibi gerekçelerle görevlilerin masraflarının yükleniciler tarafından karşılanmasına yol açacak düzenlemeler yapılamayacak. Servis, ulaşım, gezi, sempozyum veya haberleşme gibi ihale konusu işle doğrudan ilgisi olmayan giderler, sözleşmeye dâhil edilmeyecek; bu tür ihtiyaçlar ilgili mevzuat çerçevesinde idareler tarafından karşılanacak.

Ayrıca, ihale dokümanlarının hazırlanmasında yerli malı teklif edilmesini engelleyen ya da doğrudan yabancı menşeli ürünlerin kullanılmasına yönlendiren düzenlemelere de yer verilmeyeceği belirtildi.