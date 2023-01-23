Kamu işçilerinin gözü bu toplantıda: 1 milyon işçiyi kapsıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü.

Yerel yönetimler ve üniversitelerde çalışanlar için de kamu çerçeve protokolünün geçerli olacağını söyleyen Arslan, şunları kaydetti;

Biz yerel yönetimler ve üniversitelerde çalışanlar için de kamu çerçeve protokolünün geçerli olduğunu ve bunun bağlayıcı olduğunu Sayın Bakan ile görüştük. Sayın Bakan da bizim ile aynı görüşü paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de 700 bin değil 1 milyon işçiyi kapsayacak bir süreçten bahsetiyoruz. Bu son derece önemli. Çok geniş bir mutabakatla ama geniş bir kesimi de temsil edecek şekilde sözleşmeleri imzalayacağız.