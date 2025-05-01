Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son durum... Kamu işçisi kıdem zammı, taban ücreti belli oldu mu?

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. Geçen hafta 3. toplantı yapıldı. 600 bin kişiyi ilgilendiren toplantının ardından bir kez daha zam oranları gündem oldu.

Mayıs ayının ilk gününde son durum sıkça araştırılıyor. Yüz binler son haberleri takip ederken "Kamu işçisi kıdem zammı, taban ücreti belli oldu mu?" soruları artıyor.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son durum nedir?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu toplu iş sözleşmeleri sürecinde ilerleme sağlandığını belirtti. Henüz ücret teklifi sunulmazken, çalışma koşulları ve sosyal haklara ilişkin görüşmeler sürüyor. Yeni toplantının 1 Mayıs sonrasında yapılması planlanıyor.

21 maddelik teklif paketi

Sendikaların teklif paketinde öne çıkan taleplerin başında, günlük brüt çıplak ücretin en az 1.800 TL’ye çıkarılması yer alıyor. Ayrıca, her hizmet yılı için günlük net 15 TL kıdem zammı talep ediliyor.

Yüzde 50 + yüzde 25 zam ve refah payı

Ücret artışları için ilk yılın ilk altı ayında %50, ikinci altı ayında ise %25 oranında zam istenirken; enflasyonun bu oranların üzerine çıkması durumunda fark ödemesi yapılması ve ayrıca %10 oranında refah payı verilmesi talep ediliyor.

Çalışma süresi ve fazla mesai düzenlemesi

Haftalık çalışma süresinin en fazla 40 saat ve 5 gün üzerinden düzenlenmesi öneriliyor. Fazla mesai ücretinin ise normal ücretin %100 fazlası olarak ödenmesi isteniyor.

Kıdem tazminatı ve sosyal yardımlar

Her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmesi teklif edilirken; yemek, giyim, kira, doğum, ölüm, eğitim ve iletişim gibi alanlarda kapsamlı sosyal yardımlar yapılması da paketin içinde yer alıyor.

Taşerona kadro ve vergi düzenlemesi

Taşeron olarak çalışan işçilerin daimi kadroya geçirilmesi sürecinin hızlandırılması ve bu konunun öncelikli gündem haline getirilmesi talep edildi. Ayrıca vergi yükünün hafifletilmesi, tehlikeli iş primi, iş riski zammı ve teknik hizmet tazminatı gibi başlıklarda ayrıntılı düzenlemeler istendi.

Görüşmelerin sonraki aşamasında kamu işverenini temsil eden TÜHİS’in sunacağı ücret teklifinin belirleyici olacağı belirtilirken, tarafların müzakere sürecini karşılıklı uzlaşı temelinde sürdürmeyi hedeflediği bildirildi.