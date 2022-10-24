Kamu müteahhitleri yarın alana iniyor

LEYLA İLHAN / İSTANBUL

Son 3-4 yıldan bu yana hızla artan enflasyon nedeniyle fiyat farkı sıkıntısı yaşayan kamu müteahhitleri, istenilen oranda fiyat farkı verilmemesi ve tasfiye konusunda yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için alana inmeye hazırlanıyor. Türkiye Müteahhitler Platformu adı altında toplanan kamu müteahhitleri, sosyal medyadan yaptıkları duyuruda, 25 Ekim Salı günü Ankara’da miting yapacaklarını açıkladı. “Ayakta kalmak, hayatta kalmak istiyoruz” sloganıyla sahaya inmeleri beklenen kamu müteahhitlerinin, şartsız tasfiye taleplerini dile getirmesi bekleniyor.

Bu yıl yapılan düzenlemeyle, yeni ihalelerde TÜİK malzeme endeksinin dikkate alınacağını açıklayan sektör temsilcileri, idarelerin ödeme yapmaması ve enflasyon nedeniyle, müteahhitlerin önlerini göremediklerini bundan dolayı da yeni ihalelere girme isteğinin kırıldığını ifade etti. Sektör temsilcileri, “DSİ ve Karayolları gibi kamu ihalelerinde neredeyse 10 ay geriden gelen ödemeler söz konusu” açıklamasını yaptı.

“Anahtar teslim projelerde fiyat farkı verilmiyor”

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu geçmiş yıllarda da enflasyon olduğunu, ancak o yıllarda 2-3 ay süren türbülansların, şimdi hem uzun bir sürece yayıldığını, hem de tahminlerin çok üzerinde gelmesinden kaynaklandığını söyledi. Tellioğlu, bu nedenle kamu ihalelerindeki fiyat farkının düşük kaldığını dile getirdi.

Diğer taraftan yapılan düzenleme ile kamu müteahhitlerine yılda 3 kez fiyat farkı verildiğini, ancak bunun ancak bu yıl için yapılan ihaleleri kapsadığını söyleyen Tellioğlu, yeterli fiyat farkı verilmediği için mağdur olan bir kesim olduğunu savundu. Tellioğlu, “Şu anda iş yapan müteahhitlerin yüzde 30’unun teminat mektubu ya yandı ya da yanacak. Yaklaşık 50 bin müteahhidin kamuyla çalıştığını düşünürsek bu önemli bir oran” dedi.

“TOKİ’de fiyat revizyonu yapılır”

Bu durumun yakın zamanda başlayacak olan sosyal konut projeleri üzerindeki etkileri hakkında da konuşan İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, “TOKİ Başkanı da bu sektörün içinden birisi. Dolayısıyla fiyatlar yetersiz kaldığında revizyon yapar diye düşünüyoruz” diye konuştu.

MÜTEAHHİTLER NE İSTİYOR?

Yarın alana çıkmaya hazırlanan müteahhitler, başlıca şu taleplerini dile getirecek:

● Sözleşmelerdeki fi yat farkı oranlarına bakılmaksızın geçmişi kapsayacak şekilde bütün yapımı süren mevcut işlere gerçek anlamda fi yat verilsin.

● Geçmişte fiyat farkı verilmediği için iş bırakmak zorunda kalan kişilerin yanan teminatları geri iade edilsin. Teminatı yandığı için uygulanan ihale yasağı kaldırılsın.

● Fiyat farkı verildiğinde ise işlerin tamamlanması için ek süre verilsin.

● Yüklenici fiyat farkı ve süre şartına rağmen işini gerçekleştirme şartlarını karşılayamayacağını öngörürse, bu durumda koşulsuz şartsız bir şekilde tasfiye tanınmalı.