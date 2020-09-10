Kamu Personeli Danışma Kurulu 15 Eylül'de toplanacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacağını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacağını açıkladı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun gündem konusu "COVID-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" olarak belirlendi.
Kaynak: AA