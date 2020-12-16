Kamu Personeli Danışma Kurulu ertelendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplantının Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin'in vefatı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
AA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu P ersoneli Danışma Kurulu'nun (KPDK) ertelendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, KPDK'nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında bugün toplanacağı anımsatıldı.
Toplantının, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin'in vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu.