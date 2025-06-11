Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşme süreci tamamlandı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin satın alınarak Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında birleştirilmesiyle başlattığı kapsamlı dönüşüm sürecinin son aşaması olan finansman geri ödemesini tamamladı.

TVF'den yapılan açıklamada, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin stratejik birleşme sürecine ilişkin tüm aşamaların tamamlandığı ifade edildi.

Finansman süreci tamamlandı

Açıklamaya göre, TVF, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu doğrultusunda 2020 yılında, Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik ile Ziraat Hayat ve Emeklilik şirketlerinin paylarını 3 kamu bankasından bedelini ödeyerek devralmış, bu şirketleri Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik markaları altında birleştirerek sektörde entegre bir yapı oluşturmuştu.

Satın alma süreci kapsamında 6,4 milyar TL tutarında Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ile sağlanan finansman vaktinden önce geri ödenerek, 2022 yıl sonunda TVF tarafından ihraç edilen 6,9 milyar TL tutarındaki Özel Sektör Tahvili (ÖST) ile yeniden yapılandırılmıştı.

10 Haziran itibarıyla, söz konusu 6,9 milyar TL tutarındaki ÖST’nin geri ödemesi tamamlanarak, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında toplanmasına yönelik finansman süreci tamamlandı.

Önemli bir katma değer üretimi örneği

Türkiye Varlık Fonu’nun 2020 yılında başlattığı dönüşüm süreci, sadece bir yapılandırma değil aynı zamanda bankacılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen önemli bir katma değer üretimi örneği oluşturuyor.

Türkiye Sigorta bu süreçte gösterdiği üstün performansla sektördeki borsada işlem gören en değerli ve en yüksek kârlılığa ulaşan sigorta şirketi konumuna geldi.

Prim üretiminde yüzde 15,5 pazar payı ile sektör liderliğini sürdüren Türkiye Sigorta’nın hisselerinin yüzde 19'luk bölümü Borsa İstanbul’da işlem görüyor ve güncel piyasa değeri 2,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

TVF’nin yaklaşık 285 milyon dolar karşılığında satın aldığı yüzde 81'lik payların bugünkü değeri 1,7 milyar dolara ulaşırken, böylece satın alma kararının oluşturduğu ekonomik değer de somut biçimde ortaya çıkıyor.

Fon açıklamasında şu değerlendirmelere yer verildi:

"TVF olarak, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleştirilmesiyle başlattığımız bu dönüşüm sürecini, etkin yönetim, sürdürülebilir büyüme ve finansal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda başarıyla tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu sürecin ülkemiz sigortacılık sektörüne sağlayacağı katkının, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in önümüzdeki dönem başarılarıyla artarak devam edeceğine inanıyoruz."