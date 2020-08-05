Kamu ve TSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

05 Ağustos 2020

Kamu kuruluşlarında yapılan atamalar, 5 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanının, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, DAP, TKİ, TTK, MTA ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde atamalar gerçekleşti.

127 general ve amiralin yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 general ve amiralin ataması yapıldı. Yapılan atamalar ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında 74 generalin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 36 amiralin, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanlığına, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci Genelkurmay Plan ve Prensipler (GNPP) Başkanlığına, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı.

Kamu kuruluşlarında atamalar

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Demirtel getirildi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan Hüseyin Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Ercan Gebeş, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcılığına Akan Gülmez atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli görevinden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne Zekeriya Çoştu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Basri Kurt atandı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir görevinden alınırken, bu surette boşalan göreve Osman Demirdöğen getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Hakkı Kalyoncu getirilirken, Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Çakır görevinden alındı.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine İsmail Hak atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Salim Özpak görevinden alınırken, bu suretle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Selamettin Ermiş getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Bilir, Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına da Olgun Gündüz atandı.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu görevden alınarak yerine Gürsel Ekmekçi atandı. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Emin Korkmaz, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Çalışkan, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Erhan Bulut getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Zehra Gamgam görevden alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Ordu İl Müftülüğüne Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Mardin İl Müftülüğüne Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Sinop İl Müftülüğüne Mustafa Düzgüney, Edirne İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Muş İl Müftülüğüne Lütfü İmamoğlu ve Kastamonu İl Müftülüğüne Mustafa Bilgiç'in ataması yapıldı.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman Dr. Mehmet Özbay görevden alınarak yerine Uzman Dr. Zeynep Orhan atandı. Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Benian getirildi.