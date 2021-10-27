Kamuda 'birden fazla maaşın engellenmesi' kanun teklifi reddedildi

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, memurların ve kamu görevlilerinin asli görevi hariç olmak üzere yönetim, denetim, kurul, organ üyeliği gibi görevler nedeniyle huzur hakkı veya başka adlarla ücret almasının engellenmesini öngören kanun teklifinin gündeme alınması, TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

Teklifi ile ilgili konuşma yapan Kasap, “10 milyonun üzerinde işsizi olan, insanların çöpten rızık toplamaya çalıştığı, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, çocukların yatağa aç girdiği, hayat pahalılığının arttığı, insanların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çektiği, yoksulluğun alabildiğine yaygınlaştığı bir ortamda kamu görevlilerinin 3’er 5’er maaş almaları insafsızlıktır, vicdansızlıktır.” dedi.

Konuşmasında, şair Necip Fazıl Kısakürek’in dizelerini anımsatan Kasap, “Allah’ın on pulunu bekleyedursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa.” diye konuştu.

Kasap’ın konuşmasının ardından yapılan oylama sonucunda kanun teklifi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kasap, daha sonra yaptığı değerlendirmede; “AKP ve MHP milletvekillerinin oylamada tutundukları tavırla bir kez daha milletin yanında olmadıklarını göstermişlerdir.” dedi.