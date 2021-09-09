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Kamuda çalışan işçilerden PCR testi istenecek

Kamuda çalışan işçilerden haftada bir kez zorunlu PCR testi istenebilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerden haftada bir kez zorunlu PCR testi isteneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyer/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır" açıklaması yaptı.

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