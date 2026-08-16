Kamuda istihdam 5,4 milyonu geçti: İşte çalışanların dağılımı

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Türkiye'de kamu sektöründe çalışanların sayısı yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 127 bin 677 kişi arttı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, geçen yılın nisan-haziran döneminde 5 milyon 289 bin 449 olan kamu personeli sayısı, bu yıl aynı dönemde 5 milyon 417 bin 126'ya yükseldi.

Kamuda 3,6 milyon kadrolu personel çalışıyor

Toplam kamu personelinin 3 milyon 582 bin 25'ini kadrolu çalışanlar oluşturdu. Kamuda ayrıca 419 bin 801 sözleşmeli personel ve 1 milyon 267 bin 501 sürekli işçi görev yaptı.

Geçici işçi sayısı 50 bin 418 olurken, diğer kategorilerde çalışanların sayısı 97 bin 381 olarak kaydedildi.

Kamu çalışanlarının yüzde 67,9'u genel bütçeli idarelerde

Kamuda çalışanların büyük bölümü genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yaptı. Bu kurumlardaki personel sayısı bir yılda 3 milyon 595 bin 888'den 3 milyon 676 bin 689'a çıktı.

Böylece genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalışanların toplam kamu istihdamındaki payı yüzde 67,9 oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde çalışanların sayısı ise 3 bin 673 kişi artarak 325 bin 21'e ulaştı.

Sosyal güvenlik kurumlarında 42 bin 500, özel bütçeli diğer idarelerde 111 bin 792 kişi istihdam edildi.

Belediye şirketlerinde 31 bin kişilik artış

Yerel yönetimlerde de kamu istihdamında artış görüldü. Belediyeler, bağlı kuruluşları ve mahalli idare birliklerindeki çalışan sayısı bir yılda 2 bin 407 kişi artarak 174 bin 77'ye yükseldi.

Belediye iktisadi teşekküllerinde (BİT) ise daha belirgin bir artış kaydedildi. Bu kuruluşlarda çalışanların sayısı bir yılda 31 bin 15 kişi artarak 665 bin 163'ten 696 bin 178'e çıktı.

İl özel idarelerindeki personel sayısı da 169 kişilik artışla 8 bin 160 oldu.