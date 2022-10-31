Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başta olmak üzere kamuda üst düzey atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre TTK Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden alınırken yerine Mete Saat atandı.

Kararlar kapsamında BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kaya görevden alınarak yerine Ali Serkan Erdoğan getirilirken, SGK Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Celalettin Sıvacı atandı. Görevden alınan Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kaymak'ın yerine de Ahmet Yener getirildi.

Aynı gazetede yer alan diğer atama kararlarına göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Üyeliğine, Halil Yanık, Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Arabacı, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali İbrahim Gül, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Pustu ve Milli Piyango Yönetim Kurulu Başkanlığına Üzeyir Çakır atandı.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ateş ile TCDD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bilal Tırnakçı görevden alınarak DHMİ Yönetim Kurulu ve Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Paşaoğlu, TCDD Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığın da Turgay Gökdemir getirildi.