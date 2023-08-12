Kamuda üst kademeye yeni atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Raci Kaya, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Samet Güneş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Okay Memiş, İller Bankası AŞ Genel Müdürlüğüne Recep Türk, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne İbrahim Taşyapan ve İklim Değişikliği Başkanlığına Halil Hasar atanırken, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Toplu Konut İdaresi Başkanı ise Ömer Bulut oldu.