Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor: Memurlara zorunlu eğitim

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Kamuda yapay zeka kullanımının yaygınlaşması için memurlara zorunlu temel yapay zeka eğitimi geliyor. 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu personeline e-öğrenme yöntemiyle temel eğitim verilecek, çalışanlar ayrıca görev ve sorumluluklarına göre hazırlanan kısa uygulama eğitimlerine de katılacak.

Personelin eğitimleri tamamlayıp tamamlamadığı, eğitimlerdeki başarı düzeyi de düzenli izlenecek.

Yapay zeka eğitiminde neler olacak?

Yapay zeka okuryazarlığı programlarında, yapay zekanın temel kavramları, üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve "derin sahte" içeriklere karşı farkındalık ile etik kullanım ilkeleri öğretilecek. Eğitimleri tamamlayanlara, ölçme ve değerlendirme sonucunda kazandıkları temel yetkinlikleri gösteren sertifikalar verilecek.

Her kurumun yapay zeka yöneticisi olacak

Kamudaki dönüşümü yönetmek üzere kurumlarda bu alandan sorumlu birim amiri veya başkana bağlı üst düzey yönetici görevlendirilecek. Bu yöneticiler kurumların yapay zeka proje ve uygulamalarını yönetecek, çalışmaların ilerleyişini düzenli olarak raporlayacak.

Görevlendirmelerin tamamlanmasının ardından kurumlara üç yıllık "Yapay Zeka Yol Haritası" ile yıllık hedeflerini hazırlamaları için 12 hafta süre verilecek.

Her bakanlıkta yapay zekanın kullanılabileceği alanlar belirlenecek. Uygun görülen alanlarda pilot projeler başlatılacak ve belirlenen başarı seviyesine ulaşan uygulamalar 6 ila 12 ay içinde yaygınlaştırılacak.

10 bakanlıkta en az 30 pilot uygulama

Plan kapsamında ilk 12 ayda en az 2 pilot dalgasıyla 10 veya daha fazla bakanlıkta toplam en az 30 yapay zeka pilotunun başlatılması hedefleniyor.

En az 10 kritik kamu hizmeti için pilot aşamasından ölçeklendirmeye uzanan uçtan uca "pilot-ölçek hattı" kurulacak.

e-Devlet'te yapay zeka dönemi

Vatandaşların değişimi doğrudan göreceği alanların başında e-Devlet gelecek. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar ilk etapta pilot olarak devreye alınacak. En az beş yapay zeka destekli vatandaş hizmetinin e-Devlet üzerinden pilot olarak uygulanması ve ardından yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bu uygulamalarda kişisel verilerin korunması, yapay zekanın verdiği kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi temel ilkeler arasında yer alacak. Kamu kurumlarında kullanılan yüksek etkili yapay zeka sistemleri de zorunlu belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilecek.