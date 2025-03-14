Kamuda yeni dönem başlıyor! KAYZED Projesi'nin ilk mezunları sertifikalarını aldı

Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü (KAYZED) Projesi kapsamında 140 saatlik eğitim programının 1. dönemi tamamlandı. Proje kapsamındaki ilk eğitim Milli Savunma Bakanlığı çalışanlarına verildi.

Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Eğitimleri I. Dönem Mezuniyet Töreni'nde katılımcılara sertifikaları Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, tarafından verildi. Törende söz alan Tancan, "Programı büyük bir özveriyle takip eden ve başarıyla tamamlayan katılımcılarımızı, tebrik ediyorum. İlerleyen dönemde bu eğitimlerle kamu yararına projeler üretmelerini diliyorum" dedi.

Hedef: Dışa bağımlılığı azaltmak

Konuya yönelik yaptığı açıklamada Tancan, "Eğitimin, Milli Savunma Bakanlığı ile yürüteceğimiz AR-GE projelerine de zemin olacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın diğer kamu kurumlarına örnek bir vizyon sergilediğine işaret etti.

Eğitimler sonucunda, yapay zeka temelli araçların kullanımının artırılması, kamuda yapay zeka temelli araçların kullanımında etik ve hukuki kısıtların tüm kamu çalışanları tarafından anlaşılarak iş süreçlerinde benimsenmesi, kamuda gerekli yapay zeka araçlarının kamunun kendi iş gücü ile geliştirilebilmesi ve böylece dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.