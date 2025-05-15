Kamuya 10 bin engelli başvurusu ne zaman başlayacak? Kamuda 10 bin engelli istihdamı ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ev sahipliğinde düzenlenen 'Engelli Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma' programına katıldı ve burada konuşma yaptı. Bakan Işıkhan engelliler için büyük bir müjde verdi ve kamuya 10 bin engelli alınacağını belirtti.

Bu flaş gelişme sonrası binlerce kişi detaylara ulaşmaya çalıştı ve "10 bin engelli başvurusu ne zaman başlayacak" diye sorumaya başladı.

Kamuya 10 bin engelli başvurusu ne zaman başlayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuya alınacak 10 bin engelli başvurusu için net bir tarih vermedi. Önümüzdeki günlerde detaların paylaşılması bekleniyor.

İşte Bakan Işıkhan'ın o açıklaması:

"Türkiye genelinde 10 bin engelli vatandaşımız için İşgücü Uyum Programı kapsamında özel bir kontenjan tahsis ediyoruz. Bu sayede; engelli vatandaşlarımız, kamu kurum kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışma hayatıyla buluşacaklar. Ayrıca özel sektöre geçişi de destekleyecek önemli eğitimlerle beceriler kazanacaklar. 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir istihdam vizyonu ile ilerliyoruz. İnanıyoruz ki çalışan Türkiye, güçlü Türkiye'dir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatları ve vizyonuyla bugün hayata geçirdiğimiz, Engelsiz İŞKUR Platformu'nun ve Engelli İstihdamı Reform Paketi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum"