Kamuya 3 bin 251 personel alınacak

16 Ekim 2017

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında tanınan istihdam hakkı çerçevesinde toplam 3 bin 251 kadronun ilan edildiği bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında tanınan istihdam hakkının kullanımı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca yerleştirme yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Devlet Personel Başkanlığınca yerleştirme yapılmak üzere bin 854 ilkokul/ortaokul/ilköğretim düzeyi, bin 73 ortaöğretim (lise) düzeyi, 182 önlisans düzeyi ve 142 lisans düzeyi için olmak üzere toplam 3 bin 251 kadronun ilan edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kadro/pozisyonlardan bin 397 adedine KPSS, bin 854 adedine ise kura sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak. Bu kapsamda 2017 yılı yerleştirme işlemleri 18 Ekim-3 Kasım 2017 arasında https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinde yer alan Devlet Personel Başkanlığı sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılacak yerleştirme işlemine ilişkin 'Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin 2017 Tercih Kılavuzu'na bugün itibariyle www.dpb.gov.tr internet adresinden ve 18 Ekim itibariyle vewww.turkiye.gov.tr adresinden ulaşılabilecek."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan açıklamada da bakanlığa bağlı kurumlarda kalan gençler için ayrılan kadrolara ilişkin merkezi yerleştirme işlemleri ile ilgili duyuru ve başvuru kılavuzunun bugün yayımlanacağı, tercih işlemlerinin ise 18 Ekim Çarşamba başlayacağı bildirilmişti. Devlet Personel Başkanlığınca tercih işlemleri alındıktan sonra atamaların kasım ayında yapılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA