Kamyoncular gişeleri kapattı

02 Ocak 2020

Aysel YÜCEL

İSTANBUL - Artan maliyetler nedeniyle iflasın eşiğinde olduklarını dile getiren kamyoncu esnafı, 1 Ocak’ta devreye giren U-ETDS uygulamasının "bardağı taşıran son damla" olduğunu vurgulayarak, ülke genelinde eylem başlattı. Ankara’dan başlayan hareket, sırasıyla İstanbul, Kırıkkale ve Çorum’a yayıldı. 500’ü aşkın kamyon, ana arterlerde yolları kapatarak, seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bilindiği üzere Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’nde (U-ETDS) yolcu taşımacılığının ardından ikinci fazı 1 Ocak 2020 itibariyle eşya taşımacılığı için de devreye girdi. Uygulamadan dolayı büyük sıkıntılar yaşadıklarını öne süren kamyoncu esnafı, birçok ilde eylem başlattı.

“Küçük esnaf ölmek üzere”

Konuyla ilgili DÜNYA’ya konuşan kamyoncular, “Kamyoncu esnafının çilesi bitmiyor. Bize uygulanan dijital takograf uygulaması, dijital veri indirme uygulamaları ve yük bildirim uygulamaları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyoruz. Trafik çok yoğun, kesilen cezalar yüzünden para kazanamıyoruz. Büyük firmalar kazanıyor ama küçük esnaf ölmek üzere. Öte yandan kazandığımız bütün para vergiye, gidiyor mazot çok pahalı” diye konuştu. Seslerini hiçbir yetkiliye doyuramamaktan şikayet eden kamyoncular, şoför ve esnaf odalarından destek alamadıklarından şikayetçi oldu.

Kamyoncular hükümetten özellikle kilometre ton uygulaması konusunda destek bekliyor. DÜNYA’ya konuşan kamyoncu Hüseyin Öztürk, “Mesafeye göre fiyat ayarlanması gibi bir uygulama istiyoruz.Gebze'den mesela Trabzon 1150 kilometre. Bu mesafenin kilometresinin 5 TL olup 5500 TL gibi bir fiyat olması lazım. Zaten araç bunun 3000 lirasını yakıyor bunun otobanı yemesi içmesi vergisi lastik giderleri ve komisyon giderleri gibi birçok giderleri var” dedi.

U-ETDS sistemi nedir?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi, (U-ETDS) KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren, A1, A2, B1, B2, D1 D2, K1, K3, C2 ve C3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2,T1 ve T2 yetki belgesi sahiplerini kapsıyor.. U-ETDS ile Karayolu taşımacılığının disiplin altına alınması, karayolunda trafiğe çıkan ticari taşıtların taşıdıkları yolcu ve eşyaya ait olabilecek güvenlik açıklarının kapatılması, karayolunda taşınan hertürlü yolcu ve yükün kayıt altına alınması, korsan (Yetki belgesiz) taşımacılığının önüne geçilmesi, elde edilen verilere istinaden sektör gelecek planlanması amaçlanıyor. Yolcu taşımacılığında 1 Temmuz 2019 tarihinde uygulanmaya başlanan ve bu tür hizmeti veren firmalar tarafından yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorunda. Eşya ve Kargo taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmalar da 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle zorunlu tutulmaya başlandı. Taşımaya ait bilgilerinin eşyanın kabulünden en geç 6 saat sonrasına U-ETDS sistemine işlemeleri gerekiyor.