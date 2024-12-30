Kanada vizesi alacaklar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Kanada vizesi hizmetleri sunan ve olumlu vize sonuçları konusunda garanti veren dolandırıcılara ilişkin raporların artmasıyla birlikte VFS Global, Türkiye'deki vize başvuru sahiplerini, Vize Başvuru Merkezi (VAC) personeli veya ortağı olarak kendileri ile çalıştığını iddia eden yetkisiz kuruluşlara karşı dikkatli olunması konusuna dikkat çekti.

Türkiye'de, Kanada vizesi için tek yetkili Vize Başvuru Merkezi (VAC) olarak faaliyet gösteren VFS Global’in bu hizmeti sağlamak için herhangi bir dış kuruluşla iş ortaklığı içerisinde olunmadığı ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada, bu bilginin aksi her türlü bilginin yanıltıcı olduğu belirtilerek herhangi bir sıfatla VFS Global ile ilişkili olduğunu iddia eden veya kandırma amaçlı olarak VFS Global gibi davranan dolandırıcılara ve dolandırıcı kuruluşlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

VFS Global, seyahat acenteleriyle yakın iş birliği içerisinde çalışarak, vize süreçlerinde yaşanabilecek her türlü dolandırıcılığa karşı başvuru sahipleri arasında farkındalık yaratmak adına çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

VFS Global Türkiye, Rusya ve Baltıklar Bölge Başkanı Nishant Bhatia, konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “VFS Global, Kanada'yı ziyaret etmek isteyen Türkiye'deki tüm yolcular için güvenli ve şeffaf bir vize başvuru süreci sağlandığını taahhüt etmektedir. Tüm başvuru sahiplerini dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaya, yalnızca Kanada Hükümeti’nin ve VFS Global'in web siteleri olmak üzere resmi kaynaklara güvenmeye çağırıyoruz” dedi.

VFS Global, başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken dolandırıcılık yöntemlerini sıraladı:

• Dolandırıcılar, VFS Global çalışanı olduklarını iddia ederek işveren veya göçmenlik acenteleri gibi davranarak iş veya göçmenlik teklifinde bulunmaktadır.

• Sahte 'e-posta kimliği' kullanarak, şirket yöneticileri veya önemli departmanlarından olduklarını belirmekte ve e-posta yoluyla sahte iş teklifi mektupları ile resmi görünümlü belgeler göndermektedir.

• Başvuru sahiplerine iletilen e-postalar, VFS Global'in resmi web sitesine ve e-posta adreslerine benzer bir kimlikten gönderilmektedir. (Örneğin, vfshelpline.com yerine vfsglobal-helpline.com kullanılmaktadır.)

• Mağdur, web sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kontrol ettiğinde, klonlanan VFS Global web sayfasını ve telefon numaralarını görüntülemektedir. Dolandırıcılar, kolaylıkla bulunabilen maskeleme yazılımını kullanarak resmi bir VFS Global hattı görüntüsü yaratmaktadır.

• Mağdurdan, resmi görünümlü bir web sitesi üzerinden numara doğrulaması veya bir ofise belge sunması istenerek arayan kişiye daha fazla inanılması sağlanmaktadır.

• Çağrı, sahte iş teklifi mektupları ve e-posta yoluyla gönderilen resmi görünümlü belgelerle desteklenmektedir.

• İşin veya göçmenlik fırsatının kabul edildiğini göstermek için başvuru sahibinden peşin ödeme yapması ve işleyişi ilerletmek için kimlik veya banka bilgileri gibi kişisel bilgilerini paylaşması istenmektedir.

Dolandırıcılık mağduru olabileceğinizin göstergeleri:

• Kişisel e-posta hesapları (Gmail, Yahoo, co.in, vb.) aracılığıyla sahte e-posta kullanıcılarından iş teklifi veya göçmenlik vaatleri içeren e-postalar alınması

• Başvurmadığınız bir şirketten iş teklifi alınması

• Vize başvurusunun reddedilmesi, sınır dışı edilme ya da iş teklifinin kaybedilmesi tehdidiyle kişisel bir banka hesabına peşin ödeme yapmanız istenmesi

• Sahte teklif mektupları/sözleşmeler üzerinde pikselli, orantısız VFS Global logosunun yer alması