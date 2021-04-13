Kanada'dan İHA kararı: Ürünlerin Türkiye'ye ihracat izinleri iptal edildi

Kanada, Türkiye'ye insansız hava araçlarında (İHA) kullanılan teknolojik ürünlerin ihraç izinlerini iptal ettiğini açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye menşei insansız hava araçlarının Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda kullanıldığının tespit edilmesi üzerine bu kararın alındığını söyledi.

Kanada ile birlikte NATO üyesi olan Türkiye, Azerbaycan'a verdiği destek ile Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da toprak kazanmasında rol oynamıştı.

Reuters'te yer alan habere göre Garneau, "İnsansız hava araçlarının bu şekilde kullanılması Kanada'nın dış siyaseti ya da Türkiye'nin verdiği son kullanım garantileri ile tutarlı değildi." dedi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bu konudaki endişelerini daha önce dile getirdiğini söyledi.

Varank'tan açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık Aselsan üretiyor." dedi.

Varank Twitter paylaşımında ilgili Aselsan'ın ilgili ürününün detaylarını da paylaştı.

Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık!



Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok.



SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor 👊 https://t.co/TiIogemEAF pic.twitter.com/eXnKsNVhZN — Mustafa Varank (@varank) April 13, 2021

Kanada, ekim ayında Türkiye'ye bazı insansız hava aracı ekipmanlarının satışını askıya almış ve ekipmanların Ermenistan'la savaşan Azerbaycan güçleri tarafından kullanıldığı iddialarını araştırdığını açıklamıştı.

Ottawa'daki Türkiye büyükelçiliği, "NATO müttefiklerimizden ikili ilişkilerimizi etkileyecek yapıcı olmayan adımlar atmaktan kaçınmalarını ve birlik ruhuna aykırı davranmamalarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kanada'nın ambargo altına aldığı parçalar arasında Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarında kullanılan kamera parçaları da yer aldı. Kanada, daha önce bu parçaların ihracat izinlerini 2019 yılında Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi harekatı sırasında askıya almış, ardından gevşetmiş, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarla birlikte ekim ayında tekrar askıya almıştı.