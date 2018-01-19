'Kanal ile ilgili her türlü bilimsel çalışma yapıldı'

19 Ocak 2018

CANAN SAKARYA

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, detayları hafta başında açıklanan ve kamuoyunda ‘çılgın proje’ olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi’nin çevreye etkilerine ilişkin her türlü bilimsel çalışmanın yapıldığını belirterek, “Bu işe 5 sene emek verildi. Bilim adamları çevreye etkileri ile ilgili aklınıza gelebilecek her alanda çalışma yaptı. Çevreye bir tahribat yapmayacağına dair raporları var. Herkes ne derse desin” dedi.

Özhaseki, Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridorunda hayata geçirilecek Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin 2011 yılından bu yana kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirterek, “Jeolojik etütler başta olmak üzere her şeyle ilgili envai çeşit rapor hazırlandı. Aşağısı gibi yukarıda yaratabileceği bir tahribat var mı diye de zaten çok uzun tartışmalar yapıldı, binlerce sayfalık raporlar var. Bir meslek odamız çıkıyor ‘doğal sisteme zarar verir’ diyor. Bunu söyleyenler en azından biraz yorulsalar raporlara bir baksalar. Bunların binlerce sayfalık raporları yayınlandı” dedi.

“Bilimsel raporlarla yapılan itirazları dikkate alırız”

Meclis’te Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin soruları yanıtlayan Özhabeki, su kaynaklarını, kuşların göç yollarını, doğal yaşamı olumsuz etkileyeceği yönündeki eleştiriler için şu değerlendirmede bulundu: “Kuşların göç yollarını etkileyecek konusu beylik laf oldu. Rüzgar gülleri rüzgarın devamlı olduğu yerlerde yapılıyor. Bunların hepsine kuşların göç yolu diye raporlar veriliyor. Halbuki, kuşlar rüzgarı çok sevmezler. Hayvan kendine has sakin bir havada yoluna gitmek ister. Karşıdan gelen rüzgara karşı niye uçsun ki. Hiç değişmeyen tek bir itirazları var ‘kuşların göç yolunu bozar.’ Odalar, eğer itiraz etmek istiyorlarsa kendi üyelerine bilimsel bir çalışma yaptırıp bilimsel altyapısı olan bir çalışma ile itiraz ederlerse biz bunu ciddiye alırız. Bu ülkeyi seven insanlarız nihayetinde. İhanet olsun diye bu ülkeye kimse bu işi yapmıyor. Orada bir zarar oluşacağına kanaat getirdiğimizden itibaren yeniden o işin üzerine eğiliriz. Ama beylik laflarla bilimsel temeli olmayan itirazlar yapılıyor.”

"ÇED raporları AB normlarına uyumlu"

Sinop Nükleer Santrali için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığ’ına sunulmasına ilişkin soruları da yanıtlayan Özhaseki, ÇED raporunun AB normlarına uygun hazırlandığını, yönetmeliklerin deAB ile uyumlu hale getirildiğini söyledi. ÇED süreci içinde 20 civarında kurumdan görüş alındığını, hepsi olumlu ise rapor verildiğini anlatan Özhaseki, “Ondan ötesi yapım tekniği, filtreleme sistemi, güvenliği, Enerji Bakanlığı’nın sorumluluğunda" dedi.

"Kentsel Dönüşüm Yasası’nı Meclis’e göndereceğiz"

Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı’nı, uyum yasalarından önce önümüzdeki günlerde Meclis’e getireceklerini belirten Özhaseki, “Kentsel dönüşümü hızlandıracak tedirleri epeyce çalıştık. Komisyonlara getirip tartışacağız. KHK ile yayınlanmadan ziyada Meclis’te görüşülmesi daha doğru diye düşündük” dedi.