Kanbolat Görkem Arslan öldü mü, neden öldü? Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

Kanbolat Görkem Arslan genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Gece yarısı fenalaşan Görkem kurtarılamadı. Henüz sebebi bilinmeyen şok ölüm sonrası ünlü oyuncu hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Kanbolat Görkem Arslan kimdir" diye sormaya başladı.

Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

Kanbolat Görkem Arslan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde adım atan Arslan, 1998 yılından itibaren çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Televizyon izleyicisinin karşısına ilk kez 2004 yılında yayımlanan Çemberimde Gül Oya dizisiyle çıktı. Ardından Yer Gök Aşk, Ezel, Poyraz Karayel ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi birçok popüler dizide rol aldı.

Sinema alanında da çalışmalar yapan Kanbolat Görkem Arslan, Daire, Yurt ve Teslimiyet gibi filmlerde performans sergiledi.

Son olarak Servet dizisinde Yener Fettah karakterini canlandırdı. Dizide Kudret Fettah’ın büyük oğlu olan Yener, kazanmak için her yolu mubah gören, hedefleri uğruna şiddetten bile kaçınmayan karanlık bir karakter olarak dikkat çekti.