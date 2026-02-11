Kanbolat Görkem eşi Hicran Akın kimdir, çocuğu var mı?

Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili, Poyraz Karayel gibi dönemine damga vurmuş dizilerde rol alan Kanbolat Görkem yaşamanı yitirdi. Bu ani ölüm sanat camiasını şoka uğratırken "Kanbolat Görkem eşi kimdir, çocuğu var mı" sorusu sıkça gelmeye başladı.

Kanbolat Görkem eşi Hicran Akın kimdir?

Kanbolat Görkem Arslan 2021 yılında Hicran Akın ile dünyaevine girdi. Hicran Akın dansçı kimliği ile biliniyor. Çiftin çocuğu bulunmuyor.

27.08.1979’da İstanbul’da doğdu. 1985 – 1997 İ.Ü.Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü, 1999-2003 İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı Dans Bölümü’nde okudu. 1999 yılında bale eğitmenliğine başladı. 2003 yılından bu yana çeşitli televizyon dizileri, sinema filmleri, devlet tiyatroları ve özel tiyatrolarda koreograf olarak çalıştı.

2010 yılında Flamenko ile tanıştı, 2010 yılında ilk kez İspanya’ya gitti ve 3 ay Granada’da yaşadı. Devam eden yıllarda İspanya’da birçok eğitim ve festivale katılıp çok değerli eğitmenler ile çalışma fırsatı buldu. Halen Cihangir Atölye Sahnesi Konservatuvar bölümü ve diğer atölyelerde Bale, Pilates, Yoga eğitmeni ve Koreograf olarak çalışmaktadır.