Kandil bugün mü, yarın mı? Regaib Kandili hangi gün, ne zaman?
İslam alemi Regaib Kandili'ne hazırlanıyor. Üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili iple çekilirken vatandaşlar da tarih konusunda tereddüt yaşıyor. Bu kafa karışıklığını ortadan kaldırmak isteyenler "Regaib Kandili hangi gün" sorusunu bu günlerde sıklaştırmış durumda...
Üç ayların başlamasıyla birlikte Regaib Kandili Müslüman vatandaşların gündeminden düşmüyor. Manevi geceye sayılı günler kala müminler takvimlere odaklandı. Özellikle kandilin hangi akşama denk geldiği konusunda farklı yorumlar kafa karışıklığı yaratırken sık sık "Regaib Kandili hangi gün" sorusu geliyor.
Regaib Kandili ne zaman?
Diyanet’in 2025–2026 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Regaib Kandili, 25 Aralık 2025 tarihinde eda edilecek. Üç ayların başlangıcını simgeleyen bu özel gece, Receb ayının ilk perşembesini cuma gününe bağlayan vakitte idrak edilecek.
Üç aylar takvimi
21 Aralık 2025 – Üç ayların başlangıcı
25 Aralık 2025 – Regaip Kandili
15 Ocak 2026 – Miraç Kandili
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı