Kandil bugün mü, yarın mı? Regaib Kandili hangi gün, ne zaman?

Üç ayların başlamasıyla birlikte Regaib Kandili Müslüman vatandaşların gündeminden düşmüyor. Manevi geceye sayılı günler kala müminler takvimlere odaklandı. Özellikle kandilin hangi akşama denk geldiği konusunda farklı yorumlar kafa karışıklığı yaratırken sık sık "Regaib Kandili hangi gün" sorusu geliyor.

Regaib Kandili ne zaman?

Diyanet’in 2025–2026 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Regaib Kandili, 25 Aralık 2025 tarihinde eda edilecek. Üç ayların başlangıcını simgeleyen bu özel gece, Receb ayının ilk perşembesini cuma gününe bağlayan vakitte idrak edilecek.

Üç aylar takvimi

21 Aralık 2025 – Üç ayların başlangıcı

25 Aralık 2025 – Regaip Kandili

15 Ocak 2026 – Miraç Kandili

2 Şubat 2026 – Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı