Kandil tarihi... Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?
İslam alemi Mevlid Kandili için bekleyişte... Kandil günü ibadetlerini yerine getirmek için sabırsızlanan Müslüman vatandaşlar kandil tarihini netleştirmek isterken "Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek" diye soruyor.
Mevlid Kandili tarihi aramaları sıklaşıyor. Ağustos ayında idrak edilecek kandil için gün sayılıyor. Tam tarihi öğrenmek isteyenler "Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek" diye soruyor.
2026 Mevlid Kandili ne zaman?
Hicri takvime göre 11 Rebiülevvel 1448 tarihine denk gelen Mevlid Kandili, miladi takvimde 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor.