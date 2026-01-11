Kandil tarihi: Miraç Kandili ne zaman eda edilecek?
Miraç Kandili için artık çok az bir süre kaldı. Dini günleri kaçırmak istemeyenler son günlerde tarihlere odaklanmış durumda... Günler ilerledikçe "Miraç Kandili ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
Miraç Kandili tarihi yaklaştıkça aramalar hız kazandı. İslam alemi için büyük önem taşıyan bu mübarek geceye sayılı günler kaldı. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Miraç Kandili’nin hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. Bu nedenle son günlerde “Miraç Kandili ne zaman eda edilecek” sorusu öne çıkıyor.
Miraç Kandili ne zaman?
2026 yılı Miraç Kandili, hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelmesi nedeniyle 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.
Üç aylar takvimi
15 Ocak 2026 – Miraç Kandili
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı