Kandil tarihi: Miraç Kandili ne zaman eda edilecek?

Miraç Kandili tarihi yaklaştıkça aramalar hız kazandı. İslam alemi için büyük önem taşıyan bu mübarek geceye sayılı günler kaldı. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Miraç Kandili’nin hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. Bu nedenle son günlerde “Miraç Kandili ne zaman eda edilecek” sorusu öne çıkıyor.

Miraç Kandili ne zaman?

2026 yılı Miraç Kandili, hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelmesi nedeniyle 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.

Üç aylar takvimi

15 Ocak 2026 – Miraç Kandili

2 Şubat 2026 – Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı