Kandilli açıkladı: İstanbul Silivri'de deprem oldu
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre deprem yerin 8.8 km derinliğinde oldu.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 20, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/qqEGiSpTVk
20.08.2025, 19:57:37 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 8.8 km#Kandilli