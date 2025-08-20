  1. Dünya Gazetesi
Kandilli açıkladı: İstanbul Silivri'de deprem oldu

Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre deprem yerin 8.8 km derinliğinde oldu.

İstanbul'da Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.8 km derinliğinde meydana geldi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.