Kandilli, İstanbul depremine ilişkin bilgi notu yayımladı: 445 artçı sarsıntı yaşandı!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir bilgilendirme notu paylaştı.

Notta, ilk ana depremin ardından 5,2 büyüklüğünde iki ana artçının meydana geldiği kaydedilirken; 23 Nisan'dan bugüne kadar 445 artçı sarsıntının meydana geldiği kaydedildi.

"Artçılar, Orta Marmara ile Kumburgaz segmentinde yoğunlaştı"

Marmara Denizi Depremi Bilgilendirme Notu'nda, artçı depremlerin genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 km’lik bir alan içinde yoğunlaştığı kaydedildi:

"23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında büyüklüğü Mw:6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Ana şoku izleyen iki ana artçı deprem (Mw:5.2; Mw:5.2) ve hala devam eden sismik aktivite Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından dikkatle 7/24 izlenmektedir. Bugün itibari ile (26 Nisan 2025) artçı aktivite sayısı 445’e ulaşmıştır.

KRDAE BDTİM tarafından hazırlanan basın bülteni depremi takip eden ilk 30 dakika içinde web sayfasında yayınlanmıştır ve her gün güncellenmektedir.

Deprem artçı aktivitesi genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 km’lik bir alan içinde yoğunlaşmıştır.

Deprem, Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedilmiştir. Deprem merkez üssündeki altsel şiddet MMI VIII ve yerleşim yerlerinde altsel şiddet değeri V’e kadar ulaşmıştır."

"Artçı sarsıntılar devam edecek"

Artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin belirtildiği notta, vatandaşların yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları ve riskli binalara girmemeleri tavsiyelerinde bulunuldu:

"Deprem ivme kayıtları incelendiğinde; yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı görülmüştür.

İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD’a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerle ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı altsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyarı 16:53 itibari ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesaj ile sonlandırılmıştır.

Artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları ve riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri önerilir."