Kandilli Rasathanesi: 1 haftada 855 deprem oldu
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Özener 6 Şubat Maraş depremlerinin ardından 29 Mayıs saat 03.00'e kadar bölgede 28 bin 990 adet deprem çözümü yapıldığını açıkladı.
6 Şubat Maraş depremlerinin ardından artçı depremler devam ediyor. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener deprem grafiğini paylaşarak artçıların yoğunluğunun iniş eğilimde olduğunu ifade etti.
Özener, "29 Mayıs 2023 saat 03.00 itibarıyla bölgede toplam 28 bin 990 adet deprem çözümü yapılmıştır. Son 1 haftadaki deprem sayısı 855 oldu. Bölgede deprem sayısındaki azalma devam etmektedir" dedi.
6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 29 Mayıs 2023 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 28990 adet deprem çözümü yapılmıştır. Son 1 haftadaki deprem sayısı 855 oldu. Bölgede deprem sayısındaki azalma devam etmektedir. @Kandilli_info pic.twitter.com/fqDMD2EEcQ— Haluk Özener (@HalukOzener) May 29, 2023